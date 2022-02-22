Регионы России направят гуманитарную помощь вынужденным переселенцам из Донбасса, об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Вместе с главой Ростовской области и МЧС оперативно был определен необходимый объем помощи. В список включили детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, воду, постельное белье, бытовую технику и многое другое.

«Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область — в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов», — сказал он.

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочие разгружают машину с гуманитарной помощью

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Ставропольском крае уже собрали 40 тонн гуманитарного груза. Помощь окажется в Ростовской области к вечеру 22 февраля. За сутки на пункт сбора гуманитарной помощи поступили консервы, мука, подсолнечное масло, крупы, макароны, сахар, вода газированная, негазированная и минеральная, также пострадавшие от эвакуации получат медицинские маски и предметы гигиены.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка поступающей гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

«С тревогой и болью в эти дни мы следим за новостями из Донбасса. Переживаем вместе с теми, кто оказался вынужден покинуть свой дом. Ставропольчане помогали беженцам в 2014 году, не остаемся равнодушными мы и сейчас. Активисты «Единой России» в нашем крае уже организовали сбор гуманитарной помощи. Планируется, что уже завтра машины с продуктами из нашего края отправятся в Ростовскую область», — рассказал на своей странице в «Инстаграме» губернатор Ставропольского края, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Владимир Владимиров.

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь

Депутаты и актив «Единой России» в регионах, где развернуты пункты временного размещения, оказывают содействие ведомствам и помогают беженцам в ПВР.

«Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения — помогают там, где помощь реально необходима», — добавил Андрей Турчак.

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса жителям. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса

Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой гвардии Единой России» и «Молодежки ОНФ».