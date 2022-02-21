Первая фура с гуманитарной помощью для беженцев Донбасса отправится из Крыма вечером 21 февраля.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Первую партию гуманитарной помощи помогают собрать и сформировать волонтёры регионального штаба «Мы вместе».

Пункты приёма гуманитарной помощи открылись 19−20 февраля в нескольких крымских городах. Прежде всего, беженцам необходимы одежда, продовольствие, предметы личной гигиены, детское питание, электрочайники и удлинители.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь

В Симферополе пункт приема гуманитарной помощи работает по адресу ул. Генерала Васильева, 44 (на территории издательства «Таврида») — в среду, субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00, также помощь принимают в ГАУ РК «Ресурсный центр» на ул. 60 лет Октября 13/64, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.