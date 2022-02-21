В Южно-Сахалинске продолжает бушевать мощный циклон, который принёс сильнейший снегопад с ураганным ветром.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Улицы Южно-Сахалинска после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Расчистка снега
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Дворники расчищают снег
«За неполных два дня активности циклона на территории городского округа выпало 70% от среднемесячной нормы снега, порывы ветра достигали 17 м/с. На текущий момент все системы жилищно-коммунального хозяйства города работают в штатном режиме. Проезд для транспорта обеспечен по всем основным направлениям, но затруднен по внутриквартальным территориям и в частном секторе», — сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Метель в Южно-Сахалинске
Николай Михальченко ИА REGNUM
Коммунальные службы расчищают снег
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Все дорожные службы Южно-Сахалинска направлены на расчистку внутриквартальных проездов, подъездных путей к детским садам и мусорным площадкам. Днём для расчистки улиц было задействовано около 150 единиц техники. В ночь на улицы города выйдет 249 единиц техники и 146 рабочих.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
В связи с непогодой было принято решение о продолжении 22 февраля обучения в школах в дистанционном формате, детские сады будут работать в обычном режиме.