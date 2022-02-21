За сутки с 20 по 21 февраля через пункты пропуска границу пересекло более 21 тысячи граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Всех граждан, прибывающих на территорию РФ, тестируют на коронавирус, желающие могут сделать вакцинацию. Случаи заражения коронавирусом встречаются единичные.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

На железнодорожном вокзале в Таганроге вынужденных временно переселиться ожидают поезда, которые следуют в Волгоградскую, Воронежскую, Курскую и Нижегородскую области. Они отправляются по мере наполнения, но не все желают далеко уезжать от дома. Многие надеются, что скоро можно будет возвращаться.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«Мы сегодня приехали к горисполкому в Торез. Нам обещали, что вывезут через Марьинку на территорию Ростовской области, где будет какой-то пункт. Мы сели в автобус с сопровождающим от горисполкома и нас привезли в Иловайск. Оттуда до Успенки ехали холодным купейным поездом. По пути нам никто не мог дать внятных ответов. Одна девушка посоветовала звонить 112, другая сказала обращаться в МФЦ. Мы никто ничего не поняли. 8 автобусов там было. Нас привезли в Таганрог на вокзал. Оказалось, там стоят поезда на Рязань, еще куда-то. Хочешь — едь, хочешь — не едь. Мы поедем к родственникам в Ставрополь. Вот на электричке только из Таганрога сюда в Ростов-на-Дону приехали и сразу на автостанцию. Утром уже будем на месте», — рассказывает пенсионерка из города Торез Донецкой области.

Александр Погожев ИА REGNUM Ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Ж/д вокзал в г. Ростов-на-Дону

Вынужденных переселенцев, которые решили укрыться на время у родственников или друзей, значительно больше тех, кому вообще некуда идти. Люди находятся в полной дезориентации. Тяжелые сумки, уставшие и голодные дети, очереди и бесконечная дорога их вымотали, и они находятся на грани истерики. Многие хотят вернуться обратно, но берут себя в руки и продолжают путь. Все надеются, что приехали погостить на время.

Александр Погожев ИА REGNUM Таганрогский залив, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы гуляют по побережью Таганрогского залива, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Хутор Рожок, Ростовская область, побережье Таганрогского залива