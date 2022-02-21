40 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области. В настоящее время их готовы принять 30 регионов РФ. В округах уже готовы пункты временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 28 тысяч человек.

Первых переселенцев приняли в Неклиновском районе Ростовской области. Более 60% находящихся в пунктах временного размещения — это дети.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Из-за большого наплыва вынужденных переселенцев в Ростовской, Курской и Воронежской областях объявлен режим ЧС регионального характера. За сутки в Воронежскую область железнодорожным транспортом доставлено более 2 тысяч человек. Еще 3,4 тысячи человек встречают в Волгоградской, Курской, Нижегородской и Воронежской областях.

В работе по оказанию помощи задействовано более 1,2 тысячи специалистов и 504 единицы техники.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Первые автобусы с беженцами встретил пансионат «Звезда» в Неклиновском районе. Хутор Рожок располагается на берегу Таганрогского залива. В нем есть все условия для пребывания вынужденных переселенцев.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

«Мы 18 февраля с мужем еще днем работали. А вечером он пришел за мной на работу, сказал, чтоб я быстро возвращалась домой и собралась с детьми выезжать в Россию. Его не выпустили. Он военнообязанный», — рассказывает жительница Донецка.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Периметр охраняют силовые ведомства, с беженцами работают спасатели, медики, психологи. В пункте временного размещения гражданам выдают новые сим-карты для связи, помогают с документами и дают справки. Организованы мобильные отделения Сбербанка. Пока женщины занимаются оформлением необходимых документов, их детей и внуков развлекают добровольцы-аниматоры.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Прибывающие могут покидать территорию ПВР, ходят в магазины, гуляют по берегу залива. Обед в пансионате — по расписанию, столовая способна принять большое количество людей. Тех, кто вновь прибывает, кормят вне зависимости от распорядка.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Такие же пункты организованы в лагерях «Котлостроитель», «Спутник» и «Красная звезда». Студентов планируют размещать в общежитиях, для них и школьников постараются в ближайшее время возобновить учебный процесс. Учебные заведения высказались о готовности принять учеников.