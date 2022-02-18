На Сенатской площади Петербурга 18 февраля начали снимать строительные леса с памятника императору Петру I, ставшему одним из главных символов Северной столицы. Медный всадник находится на реставрации с октября 2021 года. В предыдущий раз памятник реставрировали 45 лет назад, в 1977 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник Петру I «Медный всадник» в строительных лесах

К 350-летию со дня рождения Петра Великого, которое отметят в России 9 июня 2022 года, величественный монумент и заново благоустроенная территория вокруг него предстанут во всей своей красе. На реставрацию потратили 40 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие во время демонтажа строительных лесов вокруг памятника Петру I «Медный всадник»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий во время демонтажа строительных лесов вокруг памятника Петру I «Медный всадник»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие во время демонтажа строительных лесов вокруг памятника Петру I «Медный всадник»

Дарья Драй ИА REGNUM Административный директор ООО «РМ «Наследие» Денис Косицин

Как сообщили в Музее городской скульптуры, в ходе реставрации на тщательно отмытой конной статуе уплотнили естественную патину и устранили очаги коррозии метала.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник Петру I «Медный всадник» в строительных лесах

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие во время демонтажа строительных лесов вокруг памятника Петру I «Медный всадник»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие во время демонтажа строительных лесов вокруг памятника Петру I «Медный всадник»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий во время демонтажа строительных лесов вокруг памятника Петру I «Медный всадник»

На постаменте «Гром-камень», на котором установлен монумент, устранены расхождения швов. «Гром-камень» приведён в целостное историческое состояние и теперь выглядит как единый блок. Также отреставрирована гранитная площадка вокруг Медного всадника.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие во время демонтажа строительных лесов вокруг памятника Петру I «Медный всадник»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие во время демонтажа строительных лесов вокруг памятника Петру I «Медный всадник»

Сегодня на произведении французского скульптора Этьена Мориса Фальконе проходил демонтаж защитной сетки и крыши. Работы выполняли промышленные альпинисты.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие во время демонтажа строительных лесов вокруг памятника Петру I «Медный всадник»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие во время демонтажа строительных лесов вокруг памятника Петру I «Медный всадник»

Напомним, памятник основателю Петербурга Петру I был воздвигнут в 1782 году по решению императрицы Екатерины II. Работы по созданию монумента были поручены Э.-М. Фальконе, который реализовал свою идею — всадник на коне, вставшем на дыбы на вершине покоренной скалы. Местом для установки была выбрана Сенатская площадь.