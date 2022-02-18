Трещины, появившиеся на облицовочном камне недавно отреставрированной Митридатской лестницы, возмутили жителей Керчи. Как выглядит сегодня одна из главных достопримечательностей города-героя — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

После скандала в соцсетях и СМИ ситуацией заинтересовались и правоохранители — на днях стало известно, что у компании-подрядчика ФСБ провела выемку документов.

В региональном минстрое предположили, что трещины на лестницах, реставрация которых обошлась бюджету почти в 700 млн рублей, могли появиться «под воздействием атмосферных осадков».

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Грифоны. Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Грифоны. Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Грифоны. Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая Митридатская лестница. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Повреждения на лестнице

Александр Полегенько ИА REGNUM Повреждения на лестнице

Александр Полегенько ИА REGNUM Повреждения на лестнице

Александр Полегенько ИА REGNUM Повреждения на лестнице

Подрядчик обязался устранить трещины по гарантии в течение месяца, после завершения обследования объекта. В свою очередь, технические экспертизы проводит Министерство культуры РФ с привлечением сотрудников внутренних дел.