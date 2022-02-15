В Санкт-Петербурге открылось новое флагманское отделение «Почты России», которое будет работать круглосуточно. Корреспондент ИА REGNUM узнал, в чем заключается особенность работы нового отделения.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

Новый офис обосновался в самом центре Петербурга по адресу Невский проспект, 70, по соседству с ещё одной знаковой организацией города, «Домом журналиста». Отделение является самым большим на Северо-Западе центром туристического притяжения. Сегодня, 15 февраля здесь состоялось официальное открытие при том, что отделение начало работать еще в декабре.

«Отделение почтовой связи 190 000 — это флагманское отделение, и для нас это определение «флагманское» имеет, на самом деле, два больших смысла. Первое — это, действительно, флагман для всего макрорегиона. А второе — это тот минимальный стандарт, к которому мы, с точки зрения всей команды Северо-Запада, всех регионов Северо-Запада, стремимся, чтобы все отделения «Почты России» стали такими», — заявил директор макрорегиона «Северо-Запад» Дмитрий Серебренников.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в офисе Почты России

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники Почты России за работой

Здание, в котором расположено новое отделение, относится к XIX веку постройки. Над ним работал архитектор Доменико Квадри. Особенность архитектурного оформления дома повлияла на дизайн интерьера почтового отделения. С лепниной и колоннами гармонично сочетаются современные стойки для обслуживания посетителей. Цветовая гамма выдержанная, сочетающая в себе серый, белый и синий — фирменный цвет компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник Почты России за работой

Отделению принадлежит знаменитый, еще ленинградский индекс 190 000, который тремя годами ранее был приписан к зданию Главпочтамта. Индекс не был закреплён за конкретным отделением, «физически его не существовало», отмечают в Почте России. Поэтому если адресаты и указывали его при отправке, то письма перераспределялись. Однако новое отделение смогло быстро заслужить этот индекс уже «физически».

Дарья Драй ИА REGNUM Письма

Дарья Драй ИА REGNUM Письма

Дарья Драй ИА REGNUM Письма

"Первого июня мы получаем одобрение, и 15 декабря мы уже здесь начали обслуживать клиентов. Вот с такой скорость флагманские отделения не открывал никто», — отметила заместитель директора по операционному управлению макрорегиона «Северо-Запад» Ксения Ефимова.

Дарья Драй ИА REGNUM Офис Почты России нового формата, открытый по адресу Невский пр. 70

Дарья Драй ИА REGNUM Офис Почты России нового формата, открытый по адресу Невский пр. 70

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники Почты России за работой

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

Флагманский офис будет доступен для посетителей в режиме 24/7. Также он является универсальным, так как будет обслуживать и физических, и юридических лиц. На базе отделения расположен и «Почта банк». Журналистам показали, чем оснащён новый филиал. Для удобства посетителей установлены уже привычные терминалы электронной очереди, которые позволяют контролировать нагрузку на окна обслуживания.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники Почты России за работой

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник Почты России за работой

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники Почты России за работой

Также для тех, кто оформил получение посылки или заказа «Почтой России», для бесконтактного получения доступны почтаматы. Такая система выдачи отправлений уже используется в Петербурге. С августа 2021 года в городе установили 356 таких пунктов. Ячейки организуются в магазинах, торговых центрах. Чаще всего их внедряют на территории новых жилых комплексов.

Флагманское отделение планирует развивать и работу с туристами. Представители компании отметили, что для удобства желающие могут отправить приобретённые за время путешествия вещи с помощью почты. Особенно такая функция может быть удобна для тех, кто летает на лоукостерах, так как там имеется ограничение на объём и вес багажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетительница в офисе Почты России

На базе отделения созданы все условия для качественной и эффективной работы сотрудников. Во-первых, зона разгрузки организована со двора, в этом же месте установлены сканеры и весы для приёма отправлений и корреспонденции. С марта 2022 года в отделении начнут работать почтальоны, которые будут обслуживать порядка 300 закреплённых за отделением пенсионеров.

«Мы сейчас делаем серьезный ключевой акцент именно на развитии кадровом, на привлечении в нашу компанию сотрудников, которые готовы меняться, готовы к каким-то новым интересным пилотным проектам, — сообщила Ксения Ефимова. — У нас нет каких-то ограничений в плане возраста, ни в плане молодых, ни в плане возрастных, потому что функционал у нас настолько обширный и настолько много возможностей».

Дарья Драй ИА REGNUM Офис Почты России нового формата, открытый по адресу Невский пр. 70

Дарья Драй ИА REGNUM Письма

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник Почты России за работой

Стоит отметить, что «Почта России» развивает свой собственный бренд. Если раньше продукция компании заключалась лишь в канцелярии, то теперь она представлена ещё и детскими игрушками различной направленности. Это и куклы в виде почтальонов, и памятные фигурки, и уменьшенные копии почтового транспорта, и другие.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник Почты России за работой

«Почта в любом государстве является элементом системы государственного управления. В Российской Федерации она играет ещё более важную роль, поэтому мы очень приветствуем, что почта перегруппировалась, собралась и начала снова инвестировать и развивать свои сервисы», — отметил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

Он заявил, что правительство Петербурга будет содействовать развитию «Почты России», в том числе в открытии новых участков и отделений.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Рябовол, Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Санкт-Петербурга

Дмитрий Серебренников вручил флагманскому отделению официальный документ с памятными адресом. Он отметил, что у него нет сомнений в том, что коллектив отделения будет соответствовать высоким стандартам клиентского сервиса.