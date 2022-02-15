Памятное мероприятие, приуроченное к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялось 15 февраля в Севастополе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане

В этот день традиционно по всей стране воины-интернационалисты встречаются, чтобы вспомнить погибших товарищей. Не исключение — Севастополь. Здесь памятные мероприятия проходят в Сквере воинов-интернационалистов, у мемориала погибшим военнослужащим.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам,погибшим в Афганистане

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане

За десять лет войны в Афганистане там погибли более 14 тыс. советских солдат и офицеров, в том числе 15 севастопольцев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане

Цветы к памятнику севастопольцам, погибшим при исполнении воинского интернационального долга, возложили воины-«афганцы», члены семей, в памятных мероприятиях принял участие губернатор Михаил Развожаев. Во Владимирском соборе состоялась панихида по погибшим.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам,погибшим в Афганистане

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида во Владимирском соборе

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида во Владимирском соборе

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида во Владимирском соборе

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида во Владимирском соборе

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида во Владимирском соборе

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида во Владимирском соборе

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида во Владимирском соборе

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида во Владимирском соборе

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида во Владимирском соборе

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида во Владимирском соборе