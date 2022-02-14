В здании Троицкого районного суда состоялось заседание по делу о задержании граждан в ходе народного схода 12 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Троицкий районный суд

В ходе народного схода против вырубки Троицкого леса, состоявшегося в субботу, 12 февраля, сотрудниками 2-го специального полицейского полка были задержаны 14 граждан. По сообщениям юристов, задержанных распределили по трем ОВД: Коммунарскому, Московскому и Троицкому. Всем 14 гражданам выдвинуты обвинения по статье 19.3 КоАП РФ, а именно — неповиновение законному требованию сотрудников полиции.

Василий Иванов ИА REGNUM Автобус 2-го специального полицейского полка

Василий Иванов ИА REGNUM Задержанных завозят на территорию суда в автозаке

Василий Иванов ИА REGNUM Полицейские отводят задержанных в здание суда

Несмотря на то что судебные заседания были объявлены открытыми, попасть на них удалось только аккредитованным журналистам и непосредственно участникам самих судебных разбирательств, да и то не всем. По заявлению свидетельницы по делу Валентины Костиной, её не пропустили в зал суда, оставив без внимания подтвержденный адвокатом статус свидетеля по делу.

Василий Иванов ИА REGNUM Правозащитника Антона Могильникова не пускают в здание суда

Василий Иванов ИА REGNUM У здания Троицкого районного суда

Василий Иванов ИА REGNUM Свидетельница Альбина не была допущена в зал заседания суда

Василий Иванов ИА REGNUM Пост полиции у входа на территорию суда

Василий Иванов ИА REGNUM Защитница от ОВД-ИНФО Екатерина Морозова

Адвокат Ольга Бухина отметила нарушения в рапорте о задержании граждан, в которых не были указаны точные формулировки законных требований полиции, вследствие неисполнения которых и были задержаны люди.

«Само по себе требование пройти в автозак к подобным требованиям не относится», — подытожила Бухина.

Василий Иванов ИА REGNUM Адвокат Ольга Бухина у Троицкого районного суда

Василий Иванов ИА REGNUM Люди, пришедшие поддержать задержанных

Василий Иванов ИА REGNUM Люди готовы к долгому ожиданию решения суда

На момент вечера 14 февраля известно о нескольких приговорах. Среди мер взыскания зафиксированы аресты на несколько суток за неповиновение полиции и административные штрафы.