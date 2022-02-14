Февральские школьные каникулы 2022 года начались с середины недели и выпали на момент проведения ряда антиковидных мер. Для многих семей возникла дополнительная возможность организовать досуг своих детей с пользой для умственного и физического развития. Сколько это стоит — узнавал корреспондент ИА REGNUM.

Нам удалось пообщаться со среднестатистической российской семьей, проживающей на Северном Кавказе, и провести один выходной в совместной поездке на самую высокую гору в Европе — Эльбрус.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, Кавказские Минеральные воды

«Я уже больше сорока лет живу на Северном Кавказе, но Эльбрус вижу в основном издалека, и то в ясную погоду. Дети все время спрашивают про гору. Самая высокая гора в Европе — это не ответ. Надо чтоб увидели масштаб своими глазами. Вот и решили потратить один день на экскурсию», — говорит глава семейства.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, Кавказские Минеральные воды

Экскурсии на Эльбрус продаются почти во всех турагентствах и стоят в среднем 1500−2000 рублей с человека. Можно поехать на собственном автомобиле. Это даёт больше свободы действий и экономит семейный бюджет на поездку.

Александр Погожев ИА REGNUM Гора Эльбрус

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный спуск на курорте «Эльбрус». Кабардино-Балкария

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный спуск на курорте «Эльбрус». Кабардино-Балкария

Александр Погожев ИА REGNUM Невеста на горнолыжном курорте «Эльбрус»

Александр Погожев ИА REGNUM Лабрадор смотрит на отдыхающих со склона горы Эльбрус

Горнолыжный курорт «Эльбрус» обладает благоустроенной бесплатной парковкой, но приезжать нужно пораньше. К 11 утра в выходной день найти свободное место для авто затруднительно. Но есть и платные охраняемые парковочные места.

Внизу, в самом населенном пункте Азау, жизнь кипит с самого рассвета. Отдыхающие занимают очередь за ски-пассами, в кафе, туалет и на канатную дорогу. Со всех сторон поступают предложения купить сувениры, травяные сборы или посетить конную прогулку. Ассортимент предлагаемых услуг очень широкий. За один день невозможно посетить все, светового дня хватит только подняться на высоту 3500 метров, погулять на каждой станции, покататься с горок, поиграть в снежки и поприсутствовать на одном из фестивалей, которые проводятся на курорте регулярно.

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

Ски-пассы для семьи из четырех человек, чтобы подняться на высоту 3500 метров, обойдутся в 5900 рублей.

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный спуск на курорте «Эльбрус». Кабардино-Балкария

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии

«Нам нужен был только подъем на самую высокую допустимую точку, чтобы детям показать Большой Кавказский хребет и чтобы они увидели насколько Эльбрус выше других гор», — говорит отдыхающая.

Александр Погожев ИА REGNUM Вид на Большой Кавказский хребет со станции «Гарабаши» на горе Эльбрус

Александр Погожев ИА REGNUM Брат и сестра любуются видами Большого Кавказского хребта

Александр Погожев ИА REGNUM Отдыхающие разговаривают по видеосвязи

Семья туристов в свои выходные оказалась на выставке снежных фигур, которые изготовила к проведению фестиваля инициативная группа мастеров. Лиса, медведь, морж, кит стали украшением фестиваля, и люди с радостью фотографировались на их фоне на память.

Александр Погожев ИА REGNUM Снежная скульптура, построенная в рамках фестиваля снежных скульптур

Александр Погожев ИА REGNUM Снежная скульптура, построенная в рамках фестиваля снежных скульптур

Александр Погожев ИА REGNUM Участник фестиваля снежных скульптур на горнолыжном курорте «Эльбрус»

Александр Погожев ИА REGNUM Семейный портрет на фоне снежной скульптуры

Помимо альпинистов, горнолыжников и сноубордистов Эльбрус посещают и любители быстрого эффектного загара. Солнце и снег дают приятный равномерный загар, поэтому туристы подставляют лучам солнца не только лицо, но и оголяют торс для загара, уединившись в менее людных местах.

Александр Погожев ИА REGNUM Девушка загорает на склоне горы Эльбрус

Александр Погожев ИА REGNUM Снежная скульптура, построенная в рамках фестиваля снежных скульптур

На станции «Мир» горнолыжного курорта «Эльбрус» есть вся необходимая инфраструктура для досуга, там же дежурят спасатели и работает медпункт. Людям с сердечно-сосудистыми проблемами рекомендуют на каждой станции адаптироваться не менее получаса.

Александр Погожев ИА REGNUM Девушка на станции «Мир», на горнолыжном курорте «Эльбрус», Кабардино-Балкария

Александр Погожев ИА REGNUM Медпункт на станции «Мир» на горнолыжном курорте «Эльбрус», Кабардино-Балкария

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский сотрудник измеряет давление у отдыхающего

Зимой в горах закат наступает быстрее, поэтому к четырем часам вечера отдыхающие начинают покидать горнолыжный курорт. На обратном пути, если остаются силы, можно заехать набрать Нарзан из естественного источника и посетить водопады.

Александр Погожев ИА REGNUM Источник с Нарзаном по пути на горнолыжный курорт «Эльбрус»

Александр Погожев ИА REGNUM Ахия Соттаев, первовосходитель на гору Эльбрус. Памятник стоит вдоль дороги по пути на горнолыжный курорт «Эльбрус»

Если считать только стоимость подъема на канатной дороге, для того чтобы полюбоваться Кавказским хребтом с величественного Эльбруса, то средне-статистической семье хватит 6000 рублей, к этой сумме следует прибавить трансфер, продукты питания и возможные расходы на сувениры.

Александр Погожев ИА REGNUM Отец и сын разглядывают сувениры

Александр Погожев ИА REGNUM Мама и сын выбирают травяной сбор в сувенирной лавке на горе Эльбрус

Александр Погожев ИА REGNUM Сувенирная продукция на горнолыжном курорте «Эльбрус»

Семье из Ставрополя путешествие на Эльбрус обошлось в 12 000 рублей. Но все довольны и говорят, что лучше один раз увидеть, чем читать в школьных учебниках.