В Санкт-Петербурге завершился международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2022.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Обладательницей кубка St. Petersburg Ladies Trophy 2022 в одиночном разряде стала Анетт Контавейт (Эстония). В трехчасовом матче финала она взяла верх над Марией Саккари (Греция) — 5:7, 7:6 (7:4), 7:5.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

«Я до сих пор не могу в это поверить! Это было очень упорное сражение, упорная битва, но я рада, что смогла победить. Был момент, когда я думала, что могу проиграть, я просто говорила себе, что мне нужно возвращать мячи и бороться за каждое очко, это я и делала сегодня», — сказала Анетт на корте после победы.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт после победы в финальном матче одиночного разряда теннисного турнира St.Petersburg Ladies

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Для Контавейт этот титул стал шестым в карьере.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистки Анетт Контавейт и Мария Саккари после финального матча теннисного турнира St.Petersburg Ladies

В парном турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2022 победительницами стали пара Анна Калинская (Россия) — Кэти Макнелли (США), обыгравшие в финале пару Алиция Росольска (Польша) — Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — 6:3, 6:7 (5:7), 10:4.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анна Калинская

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Алиция Росольска

Дарья Драй ИА REGNUM Анна Калинская

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Эрин Рутлифф

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Кэти Макнелли

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Эрин Рутлифф

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Алиция Росольска

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Кэти Макнелли

«Мне приятно, что кто-то из русских выиграл турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2022. У меня сегодня не получалась игра с лета, и я рада, что смогла компенсировать ее игрой на задней линии», — поделилась впечатлениями Анна Калинская.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Алиция Росольска

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анна Калинская

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Эрин Рутлифф

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Кэти Макнелли

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Эрин Рутлифф

Церемония закрытия седьмого международного женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022 завершилась ярким представлением с участием известных российских и зарубежных звёзд.

Дарья Драй ИА REGNUM Победительница теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022 в одиночном разряде Анетт Контавейт на церемонии награждения

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисный турнир St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Анетт Контавейт на церемонии награждения