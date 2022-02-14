В Санкт-Петербурге завершился международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2022.

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Обладательницей кубка St. Petersburg Ladies Trophy 2022 в одиночном разряде стала Анетт Контавейт (Эстония). В трехчасовом матче финала она взяла верх над Марией Саккари (Греция) — 5:7, 7:6 (7:4), 7:5.

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

«Я до сих пор не могу в это поверить! Это было очень упорное сражение, упорная битва, но я рада, что смогла победить. Был момент, когда я думала, что могу проиграть, я просто говорила себе, что мне нужно возвращать мячи и бороться за каждое очко, это я и делала сегодня», — сказала Анетт на корте после победы.

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт после победы в финальном матче одиночного разряда теннисного турнира St.Petersburg Ladies
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022

Для Контавейт этот титул стал шестым в карьере.

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистки Анетт Контавейт и Мария Саккари после финального матча теннисного турнира St.Petersburg Ladies

В парном турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2022 победительницами стали пара Анна Калинская (Россия) — Кэти Макнелли (США), обыгравшие в финале пару Алиция Росольска (Польша) — Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — 6:3, 6:7 (5:7), 10:4.

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анна Калинская
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Алиция Росольска
Дарья Драй ИА REGNUM
Анна Калинская
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Эрин Рутлифф
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Кэти Макнелли
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Эрин Рутлифф
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Алиция Росольска
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Кэти Макнелли

«Мне приятно, что кто-то из русских выиграл турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2022. У меня сегодня не получалась игра с лета, и я рада, что смогла компенсировать ее игрой на задней линии», — поделилась впечатлениями Анна Калинская.

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Алиция Росольска
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анна Калинская
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Эрин Рутлифф
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Кэти Макнелли
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Эрин Рутлифф

Церемония закрытия седьмого международного женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022 завершилась ярким представлением с участием известных российских и зарубежных звёзд.

Дарья Драй ИА REGNUM
Победительница теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022 в одиночном разряде Анетт Контавейт на церемонии награждения
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисный турнир St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Дарья Драй ИА REGNUM
Анетт Контавейт на церемонии награждения
Дарья Драй ИА REGNUM
Победительница теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022 в одиночном разряде Анетт Контавейт на церемонии награждения