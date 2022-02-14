В Санкт-Петербурге завершился международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2022.
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Обладательницей кубка St. Petersburg Ladies Trophy 2022 в одиночном разряде стала Анетт Контавейт (Эстония). В трехчасовом матче финала она взяла верх над Марией Саккари (Греция) — 5:7, 7:6 (7:4), 7:5.
Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
«Я до сих пор не могу в это поверить! Это было очень упорное сражение, упорная битва, но я рада, что смогла победить. Был момент, когда я думала, что могу проиграть, я просто говорила себе, что мне нужно возвращать мячи и бороться за каждое очко, это я и делала сегодня», — сказала Анетт на корте после победы.
Теннисистка Анетт Контавейт после победы в финальном матче одиночного разряда теннисного турнира St.Petersburg Ladies
Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Теннисистка Мария Саккари во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Для Контавейт этот титул стал шестым в карьере.
Теннисистка Анетт Контавейт во время финала теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Теннисистки Анетт Контавейт и Мария Саккари после финального матча теннисного турнира St.Petersburg Ladies
В парном турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2022 победительницами стали пара Анна Калинская (Россия) — Кэти Макнелли (США), обыгравшие в финале пару Алиция Росольска (Польша) — Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — 6:3, 6:7 (5:7), 10:4.
Теннисистка Анна Калинская
Теннисистка Алиция Росольска
Теннисистка Кэти Макнелли
Теннисистка Алиция Росольска
Теннисистка Кэти Макнелли
«Мне приятно, что кто-то из русских выиграл турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2022. У меня сегодня не получалась игра с лета, и я рада, что смогла компенсировать ее игрой на задней линии», — поделилась впечатлениями Анна Калинская.
Теннисистка Алиция Росольска
Теннисистка Анна Калинская
Теннисистка Кэти Макнелли
Церемония закрытия седьмого международного женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022 завершилась ярким представлением с участием известных российских и зарубежных звёзд.
Победительница теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022 в одиночном разряде Анетт Контавейт на церемонии награждения
Теннисный турнир St.Petersburg Ladies Trophy 2022
Анетт Контавейт на церемонии награждения
Победительница теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022 в одиночном разряде Анетт Контавейт на церемонии награждения