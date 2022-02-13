В подмосковном Троицке прошли акции протеста против застройки на территории леса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Забор по периметру территории строительства

В ходе народного схода, посвящённого протестной активности жителей Троицка, сотрудники 2-го специального полка полиции произвели ряд задержаний после попытки граждан пройти за огороженную территорию стройки, расположенной в зоне реликтового Троицкого леса.

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход

Василий Иванов ИА REGNUM Прибытие 2-го специального полицейского полка

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход у главного въезда на стройплощадку

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники полиции предостерегают людей от совершения противоправных действий и нарушений общественного порядка

Перед собравшимися выступили депутат Мосгордумы Елена Янчук, представитель защитников Битцевского леса Дмитрий Фронтов и обозреватель Константин Сёмин, также присутствовали представители КПРФ Николай Волков и Игорь Суханов.

Василий Иванов ИА REGNUM Правозащитник Антон Могильников

Василий Иванов ИА REGNUM Член ЦК КПРФ Николай Волков

Василий Иванов ИА REGNUM Депутат Мосгордумы Елена Янчук ведет переговоры с полицией

Василий Иванов ИА REGNUM Представитель защитников Битцевского леса Дмитрий Фронтов

Василий Иванов ИА REGNUM Обозреватель Константин Сёмин

Василий Иванов ИА REGNUM Член МГК КПРФ Игорь Суханов

Народный сход начался у главного въезда на стройплощадку. Прибывшие на место сотрудники полиции г. Троицка отказались подпустить собравшихся к воротам. Через некоторое время к месту схода подъехали автобусы с сотрудниками 2-го специального полка полиции. Протестующие отошли в глубь лесного массива, где через проём в заборе прошли на территорию выпилки леса. Подоспевшие к проёму полицейские перегородили проход, начав при этом арестовывать всех прошедших на территорию стройки мужчин из числа протестующих. После того как собравшиеся были оттеснены от проема, строители под прикрытием полицейского заграждения закрыли проём новыми листами железного забора.

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу

Василий Иванов ИА REGNUM Полиция перегораживает проход на территорию стройплощадки

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу

Василий Иванов ИА REGNUM Установка нового забора под прикрытием полиции

Василий Иванов ИА REGNUM Строители устанавливают новый забор

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу

По предварительным данным, задержаны около 14 человек. По сообщениям из ОВД Троицкий, на момент вечера 12 февраля к задержанным не допущены адвокаты и не сформулировано обвинение.

Василий Иванов ИА REGNUM Задержание

Василий Иванов ИА REGNUM Задержание

Василий Иванов ИА REGNUM Попытка задержания члена ЦК КПРФ Николая Волкова

Василий Иванов ИА REGNUM Задержание

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу

Василий Иванов ИА REGNUM Полиция теснит протестующих с территории выпилки леса

Василий Иванов ИА REGNUM Разговор

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу

Василий Иванов ИА REGNUM Один из протестующих достал Конституцию

Василий Иванов ИА REGNUM Протестующие не желают покидать зону выпилки леса

Ровно неделю назад место выпилки леса посетил депутат Сергей Митрохин. На тот момент ключевыми решениями в деле разрешения конфликта между застройщиком и протестующими жителями стали запланированная на 10-е февраля встреча Митрохина с главой Троицка Владимиром Дудочкиным, а также просьба отдать официальное распоряжение об остановке всех работ на спорной территории, адресованная главе Департамента развития новых территорий Москвы Владимиру Жидкину.

Василий Иванов ИА REGNUM Выпилка деревьев продолжается

Василий Иванов ИА REGNUM Зона выпилки деревьев

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление артистов в поддержку народного схода

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход

За прошедшую неделю получить распоряжение от Департамента не удалось по причине болезни Владимира Жидкина. В ходе переговоров с Владимиром Дудочкиным было высказано намерение об организации публичной встречи главы города с жителями Троицка, которая так и не состоялась.