В подмосковном Троицке прошли акции протеста против застройки на территории леса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Забор по периметру территории строительства

В ходе народного схода, посвящённого протестной активности жителей Троицка, сотрудники 2-го специального полка полиции произвели ряд задержаний после попытки граждан пройти за огороженную территорию стройки, расположенной в зоне реликтового Троицкого леса.

Василий Иванов ИА REGNUM
Народный сход
Василий Иванов ИА REGNUM
Прибытие 2-го специального полицейского полка
Василий Иванов ИА REGNUM
Народный сход у главного въезда на стройплощадку
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники полиции предостерегают людей от совершения противоправных действий и нарушений общественного порядка

Перед собравшимися выступили депутат Мосгордумы Елена Янчук, представитель защитников Битцевского леса Дмитрий Фронтов и обозреватель Константин Сёмин, также присутствовали представители КПРФ Николай Волков и Игорь Суханов.

Василий Иванов ИА REGNUM
Правозащитник Антон Могильников
Василий Иванов ИА REGNUM
Член ЦК КПРФ Николай Волков
Василий Иванов ИА REGNUM
Депутат Мосгордумы Елена Янчук ведет переговоры с полицией
Василий Иванов ИА REGNUM
Представитель защитников Битцевского леса Дмитрий Фронтов
Василий Иванов ИА REGNUM
Обозреватель Константин Сёмин
Василий Иванов ИА REGNUM
Член МГК КПРФ Игорь Суханов

Народный сход начался у главного въезда на стройплощадку. Прибывшие на место сотрудники полиции г. Троицка отказались подпустить собравшихся к воротам. Через некоторое время к месту схода подъехали автобусы с сотрудниками 2-го специального полка полиции. Протестующие отошли в глубь лесного массива, где через проём в заборе прошли на территорию выпилки леса. Подоспевшие к проёму полицейские перегородили проход, начав при этом арестовывать всех прошедших на территорию стройки мужчин из числа протестующих. После того как собравшиеся были оттеснены от проема, строители под прикрытием полицейского заграждения закрыли проём новыми листами железного забора.

Василий Иванов ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов ИА REGNUM
Полиция перегораживает проход на территорию стройплощадки
Василий Иванов ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов ИА REGNUM
Установка нового забора под прикрытием полиции
Василий Иванов ИА REGNUM
Строители устанавливают новый забор
Василий Иванов ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу

По предварительным данным, задержаны около 14 человек. По сообщениям из ОВД Троицкий, на момент вечера 12 февраля к задержанным не допущены адвокаты и не сформулировано обвинение.

Василий Иванов ИА REGNUM
Задержание
Василий Иванов ИА REGNUM
Задержание
Василий Иванов ИА REGNUM
Попытка задержания члена ЦК КПРФ Николая Волкова
Василий Иванов ИА REGNUM
Задержание
Василий Иванов ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов ИА REGNUM
Полиция теснит протестующих с территории выпилки леса
Василий Иванов ИА REGNUM
Разговор
Василий Иванов ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов ИА REGNUM
Один из протестующих достал Конституцию
Василий Иванов ИА REGNUM
Протестующие не желают покидать зону выпилки леса

Ровно неделю назад место выпилки леса посетил депутат Сергей Митрохин. На тот момент ключевыми решениями в деле разрешения конфликта между застройщиком и протестующими жителями стали запланированная на 10-е февраля встреча Митрохина с главой Троицка Владимиром Дудочкиным, а также просьба отдать официальное распоряжение об остановке всех работ на спорной территории, адресованная главе Департамента развития новых территорий Москвы Владимиру Жидкину.

Василий Иванов ИА REGNUM
Выпилка деревьев продолжается
Василий Иванов ИА REGNUM
Зона выпилки деревьев
Василий Иванов ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление артистов в поддержку народного схода
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление
Василий Иванов ИА REGNUM
Народный сход

За прошедшую неделю получить распоряжение от Департамента не удалось по причине болезни Владимира Жидкина. В ходе переговоров с Владимиром Дудочкиным было высказано намерение об организации публичной встречи главы города с жителями Троицка, которая так и не состоялась.