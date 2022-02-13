В Санкт-Петербурге 12 февраля определились финалисты международного теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисный мяч

Финалистами одиночного турнира стали Мария Саккари (Греция) и Анетт Контавейт (Эстония). Саккари вырвала победу Ирины-Камелии Бегу (6/4, 6/7 (4−7), 6/4). Матч продолжался 3 часа и 4 минуты и стал самым долгим матчем в турнире.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Ирина Бегу

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Ирина Бегу

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Ирина Бегу

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Мария Саккари

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистки Ирина Бегу и Мария Саккари

«Это действительно был настоящий триллер. Это лучший матч, который я играла, за весь сезон. Уровень тенниса каждой из нас был чрезвычайно высоким. Я не знаю, как мне удалось вытащить этот матч, но, с другой стороны, я могу сказать, что просто очень рада выйти в финал. Я ожидала, что Бегу здорово сыграет, покажет высокий уровень, потому что она очень опытный игрок, она сыграла много важных матчей на протяжении своей карьеры. Я не была очень счастлива по ходу матча, но сейчас я просто очень рада. Это очень впечатляюще — быть в финале здесь, в Санкт-Петербурге», — сказала Мария после матча.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Елена Остапенко

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

Дарья Драй ИА REGNUM

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистки Анетт Контавейт и Елена Остапенко

Контавейт в полуфинале обыграла Елену Остапенко из Латвии — 6/3, 6/4.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Натела Дзаламидзе

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Александра Панова

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Натела Дзаламидзе

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистки Александра Панова и Натела Дзаламидзе

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Эрин Рутлифф

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Натела Дзаламидзе

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Александра Панова

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Александра Панова

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Эрин Рутлифф

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистки Эрин Рутлифф и Алиция Росольска

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Натела Дзаламидзе

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Алиция Росольска

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Алиция Росольска

В финал парного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022 вышел дуэт Росольска-Рутлифф и Анна Калинская (Россия)-Кэти Макнелли (США), которые вышли в финал, выбив из турнира российскую пару Анастасия Потапова-Вера Звонарева (6/2, 5/7, 14−12).