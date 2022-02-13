Определились финалисты турнира St. Petersburg Ladies Trophy — фоторепортаж
В Санкт-Петербурге 12 февраля определились финалисты международного теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022.
Финалистами одиночного турнира стали Мария Саккари (Греция) и Анетт Контавейт (Эстония). Саккари вырвала победу Ирины-Камелии Бегу (6/4, 6/7 (4−7), 6/4). Матч продолжался 3 часа и 4 минуты и стал самым долгим матчем в турнире.
«Это действительно был настоящий триллер. Это лучший матч, который я играла, за весь сезон. Уровень тенниса каждой из нас был чрезвычайно высоким. Я не знаю, как мне удалось вытащить этот матч, но, с другой стороны, я могу сказать, что просто очень рада выйти в финал. Я ожидала, что Бегу здорово сыграет, покажет высокий уровень, потому что она очень опытный игрок, она сыграла много важных матчей на протяжении своей карьеры. Я не была очень счастлива по ходу матча, но сейчас я просто очень рада. Это очень впечатляюще — быть в финале здесь, в Санкт-Петербурге», — сказала Мария после матча.
Контавейт в полуфинале обыграла Елену Остапенко из Латвии — 6/3, 6/4.
В финал парного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022 вышел дуэт Росольска-Рутлифф и Анна Калинская (Россия)-Кэти Макнелли (США), которые вышли в финал, выбив из турнира российскую пару Анастасия Потапова-Вера Звонарева (6/2, 5/7, 14−12).