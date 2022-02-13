В Санкт-Петербурге 12 февраля определились финалисты международного теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022.

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисный мяч

Финалистами одиночного турнира стали Мария Саккари (Греция) и Анетт Контавейт (Эстония). Саккари вырвала победу Ирины-Камелии Бегу (6/4, 6/7 (4−7), 6/4). Матч продолжался 3 часа и 4 минуты и стал самым долгим матчем в турнире.

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Ирина Бегу
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Ирина Бегу
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Ирина Бегу
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Мария Саккари
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистки Ирина Бегу и Мария Саккари

«Это действительно был настоящий триллер. Это лучший матч, который я играла, за весь сезон. Уровень тенниса каждой из нас был чрезвычайно высоким. Я не знаю, как мне удалось вытащить этот матч, но, с другой стороны, я могу сказать, что просто очень рада выйти в финал. Я ожидала, что Бегу здорово сыграет, покажет высокий уровень, потому что она очень опытный игрок, она сыграла много важных матчей на протяжении своей карьеры. Я не была очень счастлива по ходу матча, но сейчас я просто очень рада. Это очень впечатляюще — быть в финале здесь, в Санкт-Петербурге», — сказала Мария после матча.

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Елена Остапенко
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт
Дарья Драй ИА REGNUM
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистки Анетт Контавейт и Елена Остапенко

Контавейт в полуфинале обыграла Елену Остапенко из Латвии — 6/3, 6/4.

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Натела Дзаламидзе
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Александра Панова
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Натела Дзаламидзе
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистки Александра Панова и Натела Дзаламидзе
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Эрин Рутлифф
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Натела Дзаламидзе
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Александра Панова
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Александра Панова
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Эрин Рутлифф
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистки Эрин Рутлифф и Алиция Росольска
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Натела Дзаламидзе
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Алиция Росольска
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Алиция Росольска

В финал парного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022 вышел дуэт Росольска-Рутлифф и Анна Калинская (Россия)-Кэти Макнелли (США), которые вышли в финал, выбив из турнира российскую пару Анастасия Потапова-Вера Звонарева (6/2, 5/7, 14−12).