День российской науки отметили 12 февраля в парке «Зарядье». В здании Научно-познавательного центра «Западного посольства» прошли лекции и познавательные программы для детей и взрослых. Мероприятия прошли в гибридном формате (онлайн и офлайн) и с соблюдением санитарных норм безопасности.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День российской науки в парке «Зарядье»
Участники праздника «голоса российской науки» ученые, журналисты и популяризаторы науки рассказали о своих проектах и открытиях и их важности.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День российской науки в парке «Зарядье»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Научный мастер класс для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День российской науки в парке «Зарядье»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День российской науки в парке «Зарядье»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День российской науки в парке «Зарядье»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Аквариум
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гено-модифицированные рыбы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рыба Клоун
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ультрафиолет и комнатные растения
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Комнатные растения
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ультрафиолет и комнатные растения
Для детей организовали научные мастер-классы и познавательные лекции с практическими заданиями. Участники попробовали создать микроклоны растений, узнали о свойствах минералов и провели опыты со светом, и посмотрели на эффект Тиндаля.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Научный мастер класс для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День российской науки в парке «Зарядье»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День российской науки в парке «Зарядье»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Черепа
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Научный мастер класс для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Научный мастер класс для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Научный мастер класс для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Научный мастер класс для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Научный мастер класс для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Научный мастер класс для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Научный мастер класс для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Научный мастер класс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Научный мастер класс для детей
Вход на лекции и мастер-классы, посвященные празднику науки, был бесплатным, по предварительной регистрации. На лекционных площадках необходимо было использовать защитную маску и соблюдать социальную дистанцию. При наличии повышенной температуры или симптомов респираторных заболеваний посещение объектов парка не допускалось.