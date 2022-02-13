День российской науки отметили 12 февраля в парке «Зарядье». В здании Научно-познавательного центра «Западного посольства» прошли лекции и познавательные программы для детей и взрослых. Мероприятия прошли в гибридном формате (онлайн и офлайн) и с соблюдением санитарных норм безопасности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День российской науки в парке «Зарядье»

Участники праздника «голоса российской науки» ученые, журналисты и популяризаторы науки рассказали о своих проектах и открытиях и их важности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День российской науки в парке «Зарядье»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научный мастер класс для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День российской науки в парке «Зарядье»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День российской науки в парке «Зарядье»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День российской науки в парке «Зарядье»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аквариум

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гено-модифицированные рыбы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыба Клоун

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ультрафиолет и комнатные растения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Комнатные растения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ультрафиолет и комнатные растения

Для детей организовали научные мастер-классы и познавательные лекции с практическими заданиями. Участники попробовали создать микроклоны растений, узнали о свойствах минералов и провели опыты со светом, и посмотрели на эффект Тиндаля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научный мастер класс для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День российской науки в парке «Зарядье»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День российской науки в парке «Зарядье»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Черепа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научный мастер класс для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научный мастер класс для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научный мастер класс для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научный мастер класс для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научный мастер класс для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научный мастер класс для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научный мастер класс для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научный мастер класс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научный мастер класс для детей

Вход на лекции и мастер-классы, посвященные празднику науки, был бесплатным, по предварительной регистрации. На лекционных площадках необходимо было использовать защитную маску и соблюдать социальную дистанцию. При наличии повышенной температуры или симптомов респираторных заболеваний посещение объектов парка не допускалось.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День российской науки в парке «Зарядье»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Здание «Западного посольства»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День российской науки в парке «Зарядье»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День российской науки в парке «Зарядье»