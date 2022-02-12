Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на индюшатниках ООО «АГРО-ПЛЮС» в Ставропольском крае. Об этом в официальном письме управлению ветеринарии по Ставропольскому краю сообщило руководство организации.

В тексте сообщалось, что с 29 января 2022 года начался падеж птиц на территории площадки № 3, расположенной в станице Новотроицкой, и на территории площадки № 6 в станице Каменнобродской Изобильненского городского округа.

Александр Погожев ИА REGNUM Агрокомплекс на выезде из населенного пункта

На сообщение незамедлительно отреагировали специалисты государственной ветеринарной службы и на указанных площадках сделали забор проб патологического материала. В результате исследований был выявлен генетический материал возбудителя гриппа птиц, и на заседании краевой чрезвычайной противоэпизоотической комиссии экстренно определили меры по ликвидации вируса.

Александр Погожев ИА REGNUM Въезд на территорию площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа

С первого февраля на территории Изобильненского округа был введен карантин, а на въездах и выездах из населенных пунктов установлены ветеринарно-санитарные посты, на которых сотрудники ДПС проверяют автомобили. В их задачи входит не допустить вывоза живой птицы и яиц для закладки в инкубаторы.

Для того чтобы справиться с досмотром большого объема проезжающих автомобилей, подключены сотрудники дорожно-постовой службы из Ставрополя, Шпаковского и Изобильненского городских округов. Им помогают сотрудники патрульно-постовой службы и ветеринар из санитарной службы.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС и ветеринарно-санитарной службы на въезде в станицу Новотроицкую

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ветеринарно-санитарной службы во время карантина

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС едут на ветеринарно-санитарный пост

Александр Погожев ИА REGNUM Ветеринарно-санитарный пост на выезде из населенного пункта

Александр Погожев ИА REGNUM Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Работники администраций населенных пунктов информируют односельчан и станичников о вспышке птичьего гриппа и предлагают сдать домашнюю птицу на утилизацию и получить взамен денежную компенсацию или вырубить поголовье самостоятельно.

Александр Погожев ИА REGNUM Сельская местность

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник администрации станицы Новотроицкой вешает объявление о карантинных мерах

Александр Погожев ИА REGNUM Житель станицы Новотроицкой читает объявление о карантинных мерах

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник администрации станицы Новотроицкой вешает объявление о карантинных мерах

Александр Погожев ИА REGNUM Домашняя птица

Александр Погожев ИА REGNUM Домашняя птица

Александр Погожев ИА REGNUM Домашняя птица

Александр Погожев ИА REGNUM Домашняя птица

На площадках, где выявлены очаги заражения, проводится утилизация индейки путем сжигания. На выезде с зараженных ферм проводится дезинфекция автомобилей.

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа

Александр Погожев ИА REGNUM Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа

Александр Погожев ИА REGNUM Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Местные люди жалуются на неприятный запах и смог. В связи с этим в Изобильненском округе ежедневно мобильная лаборатория мониторит состояние воздуха.

Александр Погожев ИА REGNUM Дым от горящих туш индейки на третьей производственной площадке ООО «АГРО-ПЛЮС»

«Лаборатория работает, пробы воздуха отбираются круглосуточно. Превышения вредных веществ не зафиксировано. Запах не влияет на количество данных примесей», — прокомментировал глава Владимир Козлов.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники экологической лаборатории проводят исследование воздуха на производственной площадке №6 в селе Каменнобродка

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник экологической лаборатории проводит исследования на предмет загрязненности воздуха

О результатах мониторинга состояния атмосферного воздуха в Изобильненском округе также рассказали в министерстве природных ресурсов и окружающей среды Ставропольского края.

«Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не выявлено. В настоящее время работа продолжается», — прокомментировали в ведомстве.

Александр Погожев ИА REGNUM Изучение обстановки с воздуха во время эпидемии птичьего гриппа в Ставропольском крае

Александр Погожев ИА REGNUM Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края

К настоящему времени силами государственной ветеринарной службы Ставропольского края, администрации городского округа и полиции купированы все возможные пути выноса возбудителя заболевания за границы выявленного очага.