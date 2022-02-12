Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на индюшатниках ООО «АГРО-ПЛЮС» в Ставропольском крае. Об этом в официальном письме управлению ветеринарии по Ставропольскому краю сообщило руководство организации.
В тексте сообщалось, что с 29 января 2022 года начался падеж птиц на территории площадки № 3, расположенной в станице Новотроицкой, и на территории площадки № 6 в станице Каменнобродской Изобильненского городского округа.
Александр Погожев ИА REGNUM
Агрокомплекс на выезде из населенного пункта
На сообщение незамедлительно отреагировали специалисты государственной ветеринарной службы и на указанных площадках сделали забор проб патологического материала. В результате исследований был выявлен генетический материал возбудителя гриппа птиц, и на заседании краевой чрезвычайной противоэпизоотической комиссии экстренно определили меры по ликвидации вируса.
Александр Погожев ИА REGNUM
Въезд на территорию площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа
С первого февраля на территории Изобильненского округа был введен карантин, а на въездах и выездах из населенных пунктов установлены ветеринарно-санитарные посты, на которых сотрудники ДПС проверяют автомобили. В их задачи входит не допустить вывоза живой птицы и яиц для закладки в инкубаторы.
Для того чтобы справиться с досмотром большого объема проезжающих автомобилей, подключены сотрудники дорожно-постовой службы из Ставрополя, Шпаковского и Изобильненского городских округов. Им помогают сотрудники патрульно-постовой службы и ветеринар из санитарной службы.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ДПС и ветеринарно-санитарной службы на въезде в станицу Новотроицкую
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник ветеринарно-санитарной службы во время карантина
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ДПС едут на ветеринарно-санитарный пост
Александр Погожев ИА REGNUM
Ветеринарно-санитарный пост на выезде из населенного пункта
Александр Погожев ИА REGNUM
Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Работники администраций населенных пунктов информируют односельчан и станичников о вспышке птичьего гриппа и предлагают сдать домашнюю птицу на утилизацию и получить взамен денежную компенсацию или вырубить поголовье самостоятельно.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сельская местность
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник администрации станицы Новотроицкой вешает объявление о карантинных мерах
Александр Погожев ИА REGNUM
Житель станицы Новотроицкой читает объявление о карантинных мерах
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник администрации станицы Новотроицкой вешает объявление о карантинных мерах
Александр Погожев ИА REGNUM
Домашняя птица
Александр Погожев ИА REGNUM
Домашняя птица
Александр Погожев ИА REGNUM
Домашняя птица
Александр Погожев ИА REGNUM
Домашняя птица
На площадках, где выявлены очаги заражения, проводится утилизация индейки путем сжигания. На выезде с зараженных ферм проводится дезинфекция автомобилей.
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа
Александр Погожев ИА REGNUM
Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа
Александр Погожев ИА REGNUM
Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края
Местные люди жалуются на неприятный запах и смог. В связи с этим в Изобильненском округе ежедневно мобильная лаборатория мониторит состояние воздуха.
Александр Погожев ИА REGNUM
Дым от горящих туш индейки на третьей производственной площадке ООО «АГРО-ПЛЮС»
«Лаборатория работает, пробы воздуха отбираются круглосуточно. Превышения вредных веществ не зафиксировано. Запах не влияет на количество данных примесей», — прокомментировал глава Владимир Козлов.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники экологической лаборатории проводят исследование воздуха на производственной площадке №6 в селе Каменнобродка
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник экологической лаборатории проводит исследования на предмет загрязненности воздуха
О результатах мониторинга состояния атмосферного воздуха в Изобильненском округе также рассказали в министерстве природных ресурсов и окружающей среды Ставропольского края.
«Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не выявлено. В настоящее время работа продолжается», — прокомментировали в ведомстве.
Александр Погожев ИА REGNUM
Изучение обстановки с воздуха во время эпидемии птичьего гриппа в Ставропольском крае
Александр Погожев ИА REGNUM
Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края
К настоящему времени силами государственной ветеринарной службы Ставропольского края, администрации городского округа и полиции купированы все возможные пути выноса возбудителя заболевания за границы выявленного очага.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ветеринарной службы, ДПС, полиции и администрации Изобильненского округа проводят работу по информированию населения