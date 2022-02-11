В Московском музее современного искусства открылась выставка «Пустошь грез». Художественный проект Ильвы Вестерлунд и Матиса Адельмана посвящен изучению природной среды поля Ерва в пригороде Стокгольма. С 2016 года художники проводили наблюдения, исследуя птиц, биотипы, водные объекты и следы человеческой жизнедеятельности в данной местности. Результатом их размышлений становятся произведения с «полевых экскурсий».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Поле Ерва — природный заповедник и уникальный пример биоразнообразия. Находясь в ближайшем соседстве с шумным мегаполисом, этот район в наименьшей мере пострадал от негативных процессов урбанизации, так как с 1919 по 1970 год был передан в пользование стокгольмского гарнизона для военных учений и был закрыт для публики. Сегодня судьба этого района подвергается испытаниям, которые могут негативным образом отразиться на природной среде.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Уход от прямого высказывания является общей чертой в произведениях художников. Поле Ерва, расположенное на периферии, воспринимается ими как место, чувствительное к изменениям, разломам и представляющимся возможностям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Выставка «Пустошь грез» — это первая выставка из программы «Северный травелог». Проект представлен Московским музеем современного искусства совместно с посольством Швеции в России. Программа состоит из персональных экспозиций восьми художников, которые живут и работают в Швеции. Каждый проект состоит из одной инсталляции или цельной серии работ в новой авторской интерпретации, учитывающей пространство музея и российский культурно-исторический контекст. Выставки покажут в течение года на разных площадках ММОМА, в том числе в Образовательном центре и Музее Вадима Сидура — в экспозиционных залах и неожиданных местах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Начало мира и вчерашние события»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Начало мира и вчерашние события»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Начало мира и вчерашние события»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Начало мира и вчерашние события»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Начало мира и вчерашние события»

Сюжеты, а также концептуальные и пластические подходы, которые избирают художники программы, непосредственно связаны с их жизнью в Швеции, но обнаруживают при этом любопытные параллели с российской действительностью. Не только на уровне географии климата, где «север», «снег» или «Балтийское море» выступают общими знаменателями, но в том, что касается городской повседневности модернистских спальных районов, социалистического наследия, и ценностей социалистического государства, истории изгнаний и миграции, и общечеловеческих тревог и надежд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художники Ильва Вестерлунд и Матис Адельман на выставке «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Начало мира и вчерашние события»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пустошь грез» в Московском музее современного искусства

Выставка «Пустошь грез» проходит с 10 февраля по 13 марта 2022 года на четвертом этаже в Московском музее современного искусства в здании, расположенном на Ермолаевском переулке, дом 17. В этом же здании на третьем этаже проходит выставка «Начало мира и вчерашние события» в рамках программы «Коллекция, точка обзора».