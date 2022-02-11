10 февраля в Ставропольском крае началась дезинфекция общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, помещений отрасли культуры и спорта. Решение было принято на заседании оперштаба по реализации первоочередных мер по противодействию коронавирусной инфекции.
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении
«Кроме этого, во всех 74 детских садах выполнить обеззараживание в выходные дни — 12−13 февраля и 19−20 февраля. На каждом объекте нам нужно по два дня — первый день обработка всех контактных поверхностей дезинфицирующими средствами, второй — тотальная влажная уборка», — поручил социальному блоку мэр Ставрополя Иван Ульянченко.
Александр Погожев ИА REGNUM
МБОУ СОШ № 22 г. Ставрополь
В школах считают профилактические мероприятия крайне необходимыми, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом как среди учителей, так и среди детей. Для руководителей учреждений очень важно обеспечить безопасность в образовательном пространстве для всех участников обучающих процессов.
Александр Погожев ИА REGNUM
Людмила Ивановна Ефременко, директор МБОУ СОШ №22, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Измерение температуры на входе в школу
«За последние дни рост заболеваемости налицо. В этот период дети заболевают и уходят на больничный на две-три недели. Наша задача — помочь ребенку наверстать упущенное, освоить программный материал и дать им почувствовать, что в этом мире есть стабильность. Сейчас каникулы, и пока никого в школе нет, есть возможность провести профилактическую дезинфекцию в помещениях против распространения коронавирусной инфекции. Обрабатываются буквально все помещения школы», — говорит Людмила Ефременко, директор МБОУ СОШ №22, г. Ставрополя.
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция в школе г. Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция в школе г. Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция в школе г. Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция в общеобразовательной школе
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция учебного класса в общеобразовательной школе
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция учебного класса в общеобразовательной школе
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция учебного класса в общеобразовательной школе
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция в школе г. Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция в школе г. Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция в общеобразовательной школе
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция гимнастического зала в образовательном учреждении
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении
Александр Погожев ИА REGNUM
Дезинфекция в общеобразовательной школе
Всего в Ставрополе планируют дезинфицировать более 150 социальных объектов.