10 февраля в Ставропольском крае началась дезинфекция общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, помещений отрасли культуры и спорта. Решение было принято на заседании оперштаба по реализации первоочередных мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении

«Кроме этого, во всех 74 детских садах выполнить обеззараживание в выходные дни — 12−13 февраля и 19−20 февраля. На каждом объекте нам нужно по два дня — первый день обработка всех контактных поверхностей дезинфицирующими средствами, второй — тотальная влажная уборка», — поручил социальному блоку мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Александр Погожев ИА REGNUM МБОУ СОШ № 22 г. Ставрополь

В школах считают профилактические мероприятия крайне необходимыми, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом как среди учителей, так и среди детей. Для руководителей учреждений очень важно обеспечить безопасность в образовательном пространстве для всех участников обучающих процессов.

Александр Погожев ИА REGNUM Людмила Ивановна Ефременко, директор МБОУ СОШ №22, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Измерение температуры на входе в школу

«За последние дни рост заболеваемости налицо. В этот период дети заболевают и уходят на больничный на две-три недели. Наша задача — помочь ребенку наверстать упущенное, освоить программный материал и дать им почувствовать, что в этом мире есть стабильность. Сейчас каникулы, и пока никого в школе нет, есть возможность провести профилактическую дезинфекцию в помещениях против распространения коронавирусной инфекции. Обрабатываются буквально все помещения школы», — говорит Людмила Ефременко, директор МБОУ СОШ №22, г. Ставрополя.

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция в школе г. Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция в школе г. Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция в школе г. Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция в общеобразовательной школе

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция учебного класса в общеобразовательной школе

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция учебного класса в общеобразовательной школе

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция учебного класса в общеобразовательной школе

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция в школе г. Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция в школе г. Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция в общеобразовательной школе

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция гимнастического зала в образовательном учреждении

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфектор во время работы в образовательном учреждении

Александр Погожев ИА REGNUM Дезинфекция в общеобразовательной школе

Всего в Ставрополе планируют дезинфицировать более 150 социальных объектов.