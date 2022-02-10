10 февраля состоялось торжественное открытие после масштабной реконструкции питьевого зала Нарзанной галереи в Кисловодске.

Денис Абрамов ИА REGNUM Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский»

Денис Абрамов ИА REGNUM Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский»

Денис Абрамов ИА REGNUM Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский»

Денис Абрамов ИА REGNUM Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский»

Денис Абрамов ИА REGNUM Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский»

Денис Абрамов ИА REGNUM Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский»

Капитальный ремонт галереи начался 1 октября 2021 года и продолжался четыре месяца. Работы выполнены за счет средств федерального бюджета, сумма финансирования работ составила 58 миллионов рублей. В ходе реконструкции был выполнен ремонт фасадов, питьевого зала, административных помещений и ремонт инженерных сетей. Работы также коснулись каптажа и административного блока.

Денис Абрамов ИА REGNUM Фрагменты фасадного блока заменят с наступлением плюсовой температуры

Денис Абрамов ИА REGNUM Реконструкция фасадов Нарзанной галереи

Денис Абрамов ИА REGNUM Реконструкция Нарзанной галереи завершена не до конца

Из-за технологических особенностей фрагменты фасадного блока будут заменены лишь при наступлении стабильной плюсовой температуры.

Денис Абрамов ИА REGNUM Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский»

Денис Абрамов ИА REGNUM Питьевой зал Нарзанной галереи

Денис Абрамов ИА REGNUM Сульфатный тёплый нарзан

Денис Абрамов ИА REGNUM Доломитный тёплый нарзан

Денис Абрамов ИА REGNUM Питьевой зал Нарзанной галереи

Денис Абрамов ИА REGNUM Питьевой зал Нарзанной галереи

Денис Абрамов ИА REGNUM Питьевой зал Нарзанной галереи

Денис Абрамов ИА REGNUM Питьевой зал Нарзанной галереи

Денис Абрамов ИА REGNUM Дегустация нарзана

Денис Абрамов ИА REGNUM Питьевой зал Нарзанной галереи

Денис Абрамов ИА REGNUM Нарзанная галерея в национальном парке «Кисловодский»

Открыли Нарзанную галерею театрализованным этюдом, который зрителям показали актёры театра миниатюр Лейлы Голицыной.

Денис Абрамов ИА REGNUM Визит-центр национального парка «Кисловодский»

Денис Абрамов ИА REGNUM Визит-центр национального парка «Кисловодский»

Денис Абрамов ИА REGNUM Визит-центр национального парка «Кисловодский»

Денис Абрамов ИА REGNUM Визит-центр национального парка «Кисловодский»

Денис Абрамов ИА REGNUM Визит-центр национального парка «Кисловодский»

Денис Абрамов ИА REGNUM Визит-центр национального парка «Кисловодский»

Нарзанная галерея — объект культурного наследия федерального значения. Первый каптаж, созданный вокруг источника Нарзан, был построен в 1823 году и представлял собой деревянный колодец с оградой вокруг. Каптаж просуществовал около 30 лет. Сама Нарзанная галерея была построена в 1848—1853 годах по проекту английского архитектораСамуила Ивановича Уптона.