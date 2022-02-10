Нарзанная галерея в Кисловодске снова открывает свои двери — фоторепортаж
10 февраля состоялось торжественное открытие после масштабной реконструкции питьевого зала Нарзанной галереи в Кисловодске.
Капитальный ремонт галереи начался 1 октября 2021 года и продолжался четыре месяца. Работы выполнены за счет средств федерального бюджета, сумма финансирования работ составила 58 миллионов рублей. В ходе реконструкции был выполнен ремонт фасадов, питьевого зала, административных помещений и ремонт инженерных сетей. Работы также коснулись каптажа и административного блока.
Из-за технологических особенностей фрагменты фасадного блока будут заменены лишь при наступлении стабильной плюсовой температуры.
Открыли Нарзанную галерею театрализованным этюдом, который зрителям показали актёры театра миниатюр Лейлы Голицыной.
Нарзанная галерея — объект культурного наследия федерального значения. Первый каптаж, созданный вокруг источника Нарзан, был построен в 1823 году и представлял собой деревянный колодец с оградой вокруг. Каптаж просуществовал около 30 лет. Сама Нарзанная галерея была построена в 1848—1853 годах по проекту английского архитектораСамуила Ивановича Уптона.