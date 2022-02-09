Большая трещина образовалась на фасаде Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае, об этом стало известно 8 февраля. Уже с 9 февраля дворец закрыли для посещения туристов на неопределённый срок. Как сегодня выглядит здание Графского корпуса и какие работы ведутся — в фоторепортаже Александра Полегенько с места события.

Александр Полегенько ИА REGNUM Бахчисарай

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае. Вид с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае. Вид с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае. Вид с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае. Вид с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае. Вид с неба

Огромная трещина появилась на стене здания Графского корпуса Ханского дворца при проведении земляных работ. По данным республиканского министерства культуры, работы по раскопке траншеи для устройства системы ливневой канализации велись на объекте «Набережная с тремя мостами» комплекса сооружений «Ханский дворец» в рамках реставрации в соответствии с проектной документацией. В процессе были обнаружены объекты, имеющие признаки археологического наследия, и земляные работы приостановили.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

Позже из-за сильных осадков здание Графского корпуса просело, пошла трещина. А накануне, 8 февраля, сотрудники департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК установили, что часть объекта «Графский (светский) корпус» не имеет фундамента.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

Александр Полегенько ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

Сейчас реставрационные работы в районе Графского корпуса приостановлены, а реставрация самого здания запланирована на апрель. Пока же фасад корпуса укрепили поддерживающими контрфорсами, ведется установка строительных лесов для дальнейшего демонтажа покрытия кровли из черепицы и насыпного грунта с целью уменьшения нагрузки несущих конструкций здания.

Александр Полегенько ИА REGNUM Трещина на фасаде Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае

Александр Полегенько ИА REGNUM Трещина на фасаде Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае

Александр Полегенько ИА REGNUM Трещина на фасаде Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае

Отметим, всего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений «Ханский дворец» входят 16 объектов. На данный момент работы завершены в полном объеме на четырех объектах, а именно на гробнице «Северное Дюрбе», гробнице «Южное дюрбе», гробнице «Дюрбе Диляры-Бикеч» и «Надгробной ротонде». Реставрационные работы продолжаются еще на пяти объектах. С апреля 2022 года планируется начало работ по объектам «Графский (светский) корпус» и «Ханская кухня».