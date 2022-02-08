Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина провел в Итальянском дворике конференцию, посвященную началу музыкального сезона — 2022. Программа концертов объединяет «живую и забытую классику» — это хорошо известные и малоизученные произведения, имена и жанры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ГМИИ им. А. С. Пушкина

Выбранная тема нового сезона позволила соединить в программах имена выдающихся композиторов и их талантливых современников, оказавшихся в тени гениев, в частности, Скрябина и Чюрлёниса, Шостаковича и Вайнберга; вспомнить о сочинениях знаменитых музыкантов, выпавших из репертуара исполнителей, а также отдать должное малоизученным жанрам русской музыки и забытым композиторским династиям: Николаю и Александру Черепниным, многочисленным сыновьям Иоганна Себастьяна Баха.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальная конференция в Итальянском дворике ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальная конференция в Итальянском дворике ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальная конференция в Итальянском дворике ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пианистка Мона Хаба

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкант и композитор Руст Позюмский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пианист Владимир Иванов-Ракиевский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Преподаватель кафедры клавишных инструментов МГК им. П. И. Чайковского Елизавета Миллер, магистр музыки Йельского университета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак

Один из концертов посвящен малоизвестному ныне современнику Глинки и Пушкина, а в свое время любимцу музыкальной Москвы Иосифу Гениште, другие программы открывают неизвестные страницы русского музыкального XVIII века, представляя некогда знаменитых «немцев в России», а также канты петровской эпохи. К «забытой классике» можно отнести произведения женщин-композиторов: Полины Виардо, Фанни Мендельсон, Клары Шуман, Альмы Малер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пианист Михаил Дубов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пианист Михаил Дубов, член московского Союза композиторов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители слушают музыку в Итальянском дворике ГМИИ имени Пушкина

В концертах прозвучат редко исполняемые опусы Клода Дебюсси и Деода де Северака, Эйтора Вилла-Лобоса и Исаака Альбениса, Камиля Сен-Санса и Ральфа Воана-Уильямса. Отдельного упоминания в программах заслуживают как произведения мэтров XX века — Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Арнольда Шёнберга, Альбана Берга и Дмитрия Шостаковича, так и сочинения наших современников, определивших пульс музыкальной жизни конца XX и начала XXI века — Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова, Леонида Десятникова, Анри Дютийе, Тристана Мюрайя, Беата Фуррера, Тьери Эскеша, Даниэля Шнидера, Томаса Адеса и Джона Адамса. Украшением концертных программ станет диалог с «вечно живой классикой» прошлого в лице Баха, Рамо, Моцарта, Шопена, Листа, Чайковского, Римского-Корсакова, Равеля и Метнера.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ГМИИ им. А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальная конференция в Итальянском дворике ГМИИ имени А.С. Пушкина

В марте откроется реэкспозиция, приуроченная ко дню рождения Святослава Рихтера — на ней будут представлены предметы из собрания маэстро, фондов ГМИИ и Мемориальной квартиры пианиста. В конце октября состоится главная выставка сезона — «Святослав Рихтер. Театральный роман», рассказывающая о дружбе музыканта с известными актерами, режиссерами, сценографами, о знаковых постановках драматических и музыкальных театров, отмеченных Рихтером. На выставке будут представлены работы художников XX века, пастели и рисунки Рихтера, редкие материалы из архива пианиста и других музеев, уникальная кинохроника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ГМИИ им. А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина

Также отдел музыкальной культуры ГМИИ им. А. С. Пушкина готовит XLII Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» к выставке «Век Арчимбольдо» и фестиваль молодых звезд российской исполнительской школы «Стайеры», который пройдет в музее уже в третий раз в январе 2023 года.