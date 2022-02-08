В Санкт-Петербурге стартовал Международный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Турнир проходит с 7 по 13 февраля 2022 на кортах КСК «Сибур Арена» и ТЦ «Динамо». Призовой фонд в этом году составляет 703 580 долларов.

Дарья Драй ИА REGNUM VII Турнир женской теннисной ассоциации WTA St. Petersburg Ladies Trophy

В день открытия игр президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного турнира St. Petersburg Ladies Trophy:

«Эти авторитетные состязания вновь собирают на кортах знаменитой «Сибур-Арены» сильнейших, прославленных теннисисток из разных стран мира. Зрелищные, напряженные поединки, мастерство участниц, их волевой настрой по праву стали визитной карточкой турнира, который активно развивается, ежегодно подтверждает свою популярность у зрителей».

Глава государства также пожелал участницам соревнований успешных выступлений и заслуженных побед, а гостям — незабываемых впечатлений.

В первый день турнира Екатерина Александрова обыграла итальянскую теннисистку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 1:6, 6:2. Вероника Кудерметова уступила швейцаркеБелинде Бенчич со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (5:7).

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Екатерина Александрова

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Екатерина Александрова

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Камила Джорджи

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Екатерина Александрова

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Камила Джорджи

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Екатерина Александрова радуется победе в матче против Камилы Джорджи

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Камила Джорджи бросает ракетку

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Элиза Мертенс

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Ализе Корне

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Элиза Мертенс

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Ализе Корне

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Ализе Корне

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Ализе Корне

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Элиза Мертенс радуется победе в матче

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Джил Тайхман

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Джил Тайхман

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Джил Тайхман

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Джил Тайхман

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистки Анетт Контавейт и Джил Тайхман

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Белинда Бенчич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Белинда Бенчич

Дарья Драй ИА REGNUM Зритель на турнире St. Petersburg Ladies Trophy

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Белинда Бенчич

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Вероника Кудерметова

Из-за коронавирусных ограничений посетить турнир сможет лишь 50 процентов зрителей. Посещение «Сибур Арены» взрослыми гражданами возможно только по QR-коду.