В Санкт-Петербурге стартовал Международный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.
Турнир проходит с 7 по 13 февраля 2022 на кортах КСК «Сибур Арена» и ТЦ «Динамо». Призовой фонд в этом году составляет 703 580 долларов.
VII Турнир женской теннисной ассоциации WTA St. Petersburg Ladies Trophy
В день открытия игр президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного турнира St. Petersburg Ladies Trophy:
«Эти авторитетные состязания вновь собирают на кортах знаменитой «Сибур-Арены» сильнейших, прославленных теннисисток из разных стран мира. Зрелищные, напряженные поединки, мастерство участниц, их волевой настрой по праву стали визитной карточкой турнира, который активно развивается, ежегодно подтверждает свою популярность у зрителей».
Глава государства также пожелал участницам соревнований успешных выступлений и заслуженных побед, а гостям — незабываемых впечатлений.
В первый день турнира Екатерина Александрова обыграла итальянскую теннисистку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 1:6, 6:2. Вероника Кудерметова уступила швейцаркеБелинде Бенчич со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (5:7).
Теннисистка Екатерина Александрова
Теннисистка Екатерина Александрова
Теннисистка Камила Джорджи
Теннисистка Екатерина Александрова
Теннисистка Камила Джорджи
Теннисистка Екатерина Александрова радуется победе в матче против Камилы Джорджи
Теннисистка Камила Джорджи бросает ракетку
Теннисистка Элиза Мертенс
Теннисистка Элиза Мертенс
Теннисистка Элиза Мертенс радуется победе в матче
Теннисистка Анетт Контавейт
Теннисистка Анетт Контавейт
Теннисистка Анетт Контавейт
Теннисистка Анетт Контавейт
Теннисистка Анетт Контавейт
Теннисистка Анетт Контавейт
Теннисистка Анетт Контавейт
Теннисистка Анетт Контавейт
Теннисистки Анетт Контавейт и Джил Тайхман
Теннисистка Белинда Бенчич
Теннисистка Белинда Бенчич
Зритель на турнире St. Petersburg Ladies Trophy
Теннисистка Белинда Бенчич
Теннисистка Вероника Кудерметова
Из-за коронавирусных ограничений посетить турнир сможет лишь 50 процентов зрителей. Посещение «Сибур Арены» взрослыми гражданами возможно только по QR-коду.