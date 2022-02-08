В Санкт-Петербурге стартовал Международный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Турнир проходит с 7 по 13 февраля 2022 на кортах КСК «Сибур Арена» и ТЦ «Динамо». Призовой фонд в этом году составляет 703 580 долларов.

Дарья Драй ИА REGNUM
VII Турнир женской теннисной ассоциации WTA St. Petersburg Ladies Trophy

В день открытия игр президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного турнира St. Petersburg Ladies Trophy:

«Эти авторитетные состязания вновь собирают на кортах знаменитой «Сибур-Арены» сильнейших, прославленных теннисисток из разных стран мира. Зрелищные, напряженные поединки, мастерство участниц, их волевой настрой по праву стали визитной карточкой турнира, который активно развивается, ежегодно подтверждает свою популярность у зрителей».

Глава государства также пожелал участницам соревнований успешных выступлений и заслуженных побед, а гостям — незабываемых впечатлений.

В первый день турнира Екатерина Александрова обыграла итальянскую теннисистку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 1:6, 6:2. Вероника Кудерметова уступила швейцаркеБелинде Бенчич со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (5:7).

Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Екатерина Александрова
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Екатерина Александрова
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Камила Джорджи
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Екатерина Александрова
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Камила Джорджи
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Екатерина Александрова радуется победе в матче против Камилы Джорджи
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Камила Джорджи бросает ракетку
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Элиза Мертенс
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Ализе Корне
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Элиза Мертенс
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Ализе Корне
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Ализе Корне
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Ализе Корне
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Элиза Мертенс радуется победе в матче
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Джил Тайхман
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Джил Тайхман
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Джил Тайхман
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Джил Тайхман
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Анетт Контавейт
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистки Анетт Контавейт и Джил Тайхман
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Белинда Бенчич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Белинда Бенчич
Дарья Драй ИА REGNUM
Зритель на турнире St. Petersburg Ladies Trophy
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Белинда Бенчич
Дарья Драй ИА REGNUM
Теннисистка Вероника Кудерметова

Из-за коронавирусных ограничений посетить турнир сможет лишь 50 процентов зрителей. Посещение «Сибур Арены» взрослыми гражданами возможно только по QR-коду.