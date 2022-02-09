На курортах Кавказских Минеральных Вод в санаториях появятся молочные продукты, восстанавливающие после заболевания коронавирусной инфекцией.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ООО «Пятигорский молочный комбинат»

На Пятигорском молочном комбинате будет открыта лаборатория по разработке инновационных молочных продуктов. В создании новой продукции примут участие ученые Ставропольского аграрного университета.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в лаборатории молочного комбината

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в лаборатории молочного комбината

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в лаборатории молочного комбината

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в лаборатории молочного комбината

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в лаборатории молочного комбината

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в лаборатории молочного комбината

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в лаборатории молочного комбината

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в лаборатории молочного комбината

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в лаборатории молочного комбината

«Есть традиционная линейка: кефир, ряженка и т. д. Они, безусловно, полезны. Но сегодня меняется климат, портится экология, пришел ковид, и мы должны дать ответ новым вызовам в виде таких продуктов, которые помогут бороться с неблагоприятными последствиями», — говорит генеральный директор Пятигорского молочного комбината Константин Сухарев.

Александр Погожев ИА REGNUM Генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат» Константин Сухарев общается со студентами СтГАУ

Линейку новой продукции планируют запустить к концу года. Для популяризации своей продукции на предприятии внесли новшества. Константин Сухарев после посещения молочных производств за границей заимствовал опыт промышленного и гастротуризма. После капитального ремонта на комбинате производственную часть отделили панорамным остеклением, и теперь на производстве проходят туристические экскурсии. Также в дегустационном зале молкомбината можно попробовать любую продукцию предприятия.

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты СтГАУ знакомятся с производством на молочном комбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник в производственном цехе. ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Продукция молокозавода распространяется не только по краю, но и поступает в санатории КМВ. Сырье на комбинат поставляет агрофирма «Село им. Г. В. Кайшева», где тоже в ближайшее время планируют освоить процесс создания стад молочных коров с заданными параметрами содержания жира и других полезных элементов в молоке, что сделает свойства молока полезными для сердечно-сосудистой системы.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ООО «Пятигорский молочный комбинат» приглашает на дегустацию

Александр Погожев ИА REGNUM Фигура коровы в дегустационном зале

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Фигура коровы в дегустационном зале

Александр Погожев ИА REGNUM Фигура коровы в дегустационном зале