В Подземном музее парка «Зарядье» проходит одиннадцатая выставка цикла SOVRISK #напотоке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы». Проект посвящен искусствоведу, куратору и критику Виталию Пацюкову, который много лет отдал современному искусству. Границы его работы не были четко определены. Познание мира происходило на пересечении музыки, театра, перформанса и наивного искусства. Экспозиция дополнена работами Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрий Пирогова и других художников, с которыми Пацюков дружил и работал почти сорок лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

«…При помощи несложного зеркального приема (выставка) предлагает рассмотреть оптику куратора через очерченный им круг проблем и действующих лиц, которые были для него важны», — отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

«360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» — фраза, которую Виталий часто произносил. Он подчеркивал, что искусство для него является способом познания окружающего мира и действительности, и, чтобы в полной мере осознать сложность и многообразие этого мира, нужно обладать фасеточным зрением стрекозы», — отметила Алина Федорович, куратор выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Экспозиция выставки разделена на три раздела: «Диалог с великими», «В поисках утраченного времени» и «Шестидесятники». Специальный раздел «Координаты звука. То, что мы слышим, то, что смотрит на нас» включает в себя видеоработы, которые участвовали в выставках цикла «Визуальная акустика». В раздел вошли работы Владимира Мартынова и Владимира Смоляра, Вадима Захарова и Ивана Соколова, Владимира Тарасова, Александры Митлянской, Леонида Тишкова, Марины Фоменко, Сергея Катрана, Аллы Урбан, Ольги Чернышевой, Вики Бегальской — неоднократных участников выставок, посвященных визуальной акустике, проходивших в России и за рубежом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Друзья Виталия Пацюкова на выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Друзья Виталия Пацюкова на выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

Отметим, что искусствовед, куратор и критик Виталий Пацюков умер на 83-м году жизни. Выставка-посвящение открыта в Подземном музее парка «Зарядье» до 27 февраля 2022 года.