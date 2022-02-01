Единый номер экстренных вызовов 112 с 1 февраля действует на всей территории Крыма — он официально введён в постоянную эксплуатацию. Как работают операторы «Единого центра 112» в Крыму, увидел корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Здание «Единого центра 112» в Крыму

Система 112, которая теперь постоянно действует и в Крыму, объединяет пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор».

Звонить на единый номер можно со всех телефонов, даже при отсутствии денег на счете. Номера оперативных служб 101, 102, 103, 104 также продолжат функционировать.

В опытной эксплуатации номер 112 в Крыму работал с 2018 года.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

«В целом построение Системы 112 началось с 2017 года, и этот путь был далеко не из лёгких. Прежде пришлось выстроить целую систему всех сегментов для обеспечения приёма и обработки вызовов. Сначала номер 112 начал работать исключительно в Симферополе, потом постепенно проводилось внедрение всех муниципальных образований Крыма. За период опытной эксплуатации планомерно выявлялись и решались возникающие проблемные вопросы. Всеми заинтересованными ведомствами проведена колоссальная работа по интеграции сервиса обеспечения деятельности всех экстренных служб с ГИС «Система-112 Республики Крым», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Николаевич Садаклиев

Для основного центра обработки вызовов Системы-112 ГКУ РК «Безопасный регион» выделено отремонтированное здание. Операторский зал вмещает 25 автоматизированных рабочих мест для дежурной смены, помещение оснащено программно-техническим комплексом для приёма, обработки и реагирования на поступающие звонки. Все операторы проходят специальное обучение.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

Обращения принимаются круглосуточно. Только за 2021 год центром обработки вызовов было принято 959 227 звонков. В том числе на службу 101 было переведено 11 766 обращений, 102 — 68 677 звонков, 103 — 134 811, 104 — 4508 и «Антитеррор» — 59 звонков. Чаще всего, отмечают в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым, граждане обращаются на номер 112 по вопросам, связанным с ЖКХ. Несмотря на то, что эта сфера не относится к деятельности службы оперативных служб, все звонки переводятся на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Информационные стенды «Единого центра 112»

Александр Полегенько ИА REGNUM Информационные стенды «Единого центра 112»

Александр Полегенько ИА REGNUM Информационные стенды «Единого центра 112»

Достаточно большую долю, сетуют специалисты, составляют и ложные звонки — такие вызовы могут задержать оказание помощи тем людям, которые в ней действительно нуждаются.