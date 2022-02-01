4 года жильцы аварийного дома в Ставрополе не спят по ночам и держат собранный пакет документов всегда под рукой. В 2018 году многоквартирный дом с малогабаритными комнатами по улице Бруснева, 6 признали аварийным. Но люди вынуждены дальше проживать в своих комнатах, рискуя оказаться под завалами.

Александр Погожев ИА REGNUM Аварийный многоквартирный дом (бывшее общежитие завода «Автоприцепы») г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Аварийный многоквартирный дом (бывшее общежитие завода «Автоприцепы») г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Аварийный многоквартирный дом (бывшее общежитие завода «Автоприцепы») г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Стена аварийного дома после обрушения и частичного ремонта

Александр Погожев ИА REGNUM Стена аварийного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Основание аварийного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Аварийный многоквартирный дом (бывшее общежитие завода «Автоприцепы») г. Ставрополь

Здание бывшего общежития завода «Автоприцепы» было построено для рабочих на первое время. Промышленный район только начали застраивать пятиэтажными «хрущевками» и панельными высотками, а рабочие заводов уже нуждались в жилье. Так в одном квартале появилось три общежития. Но меньше всего повезло «шестой общаге». Построенная тяп-ляп, она и не была рассчитана на долгий срок эксплуатации. Жильцы верили, что они заселились в комнаты временно и скоро получат новые квартиры. Но заводы остановились, квартиры выдавать перестали, а люди оставили надежду на переезд и стали обживаться в общежитии. Многие приватизировали комнаты, часть помещений сдавалась по социальному найму для нуждающихся семей.

Александр Погожев ИА REGNUM Аварийный многоквартирный дом (бывшее общежитие завода «Автоприцепы») г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Окно аварийного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Жительница аварийного дома выглядывает из окна

Александр Погожев ИА REGNUM Житель аварийного дома

Кому-то удалось продать комнату, добавить средства и покинуть ненавистную общагу, другие тратили материнский капитал, чтобы приобрести хоть такой угол. К 2014 году, когда все коммуникации уже были изношены, стали выпадать кирпичи и сыпаться стены, стало понятно, что дом может в одночасье стать братской могилой для жильцов.

Александр Погожев ИА REGNUM Лестничный пролет в аварийном многоквартирном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Коридор в аварийном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Коридор в аварийном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Проводка на стенах аварийного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Житель аварийного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Жильцы аварийного многоквартирного дома

Старшая дома Анжела Аракелова совместно с жильцами, беспокоясь о своей судьбе, обратились в администрацию. В администрации предложили сделать капитальный ремонт и тем самым решить вопрос. Но жильцам идея показалась абсурдной, дом изначально был построен с техническими нарушениями, многие годы несущие стены разрушались, плиты расходились. Начались судебные тяжбы. Все это время суды выносили решения в пользу жильцов многострадального дома, и наконец дом признали аварийным.

Александр Погожев ИА REGNUM Анжела Аракелова, старшая аварийного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Анжела Аракелова показывает фотографию укрепленной стены после обрушения

Александр Погожев ИА REGNUM Кухня в аварийном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Кухонный уголок в аварийном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Кухня в аварийном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Бесконечный поток воды из старого крана в аварийном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Таракан на кухне в аварийном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Стена на кухне аварийного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Просьба соблюдать тишину

Александр Погожев ИА REGNUM Рисунки на стенах в коридоре аварийного дома

К этому времени дом опустел на две трети. Остались лишь те, кому вообще некуда идти. Жильцы жалуются, что дети часто болеют из-за сквозняков, пыли и сырости. Жильцам комнат, арендованных по социальному найму, предлагают переехать из аварийного дома в равноценные жилища. Но люди уверяют, что эти комнаты порой еще с более худшими условиями. Так семья пенсионерки Елены Буяновой оказалась заложником ситуации. Из аварийного жилья ее, дочь и двух несовершеннолетних внучек выселили по решению суда. Взамен администрация предоставила им другую комнату — 19,4 квадратного метра, но уже не на третьем этаже, а на пятом. Дом тоже ветхий, в комнатах на стенах сырые потеки, плесень. Состояние жилья еще хуже, чем в аварийном доме. Семья переезжать отказалась и не получила ключ от другой комнаты. За это суд оштрафовал троих членов семьи на пятнадцать тысяч рублей.

«Причем, переселяя семью, суд не учитывал наличие двоих малолетних детей», — говорит Елена Буянова.

Александр Погожев ИА REGNUM Жительница с внучкой в комнате, арендованной по социальному договору

Александр Погожев ИА REGNUM Жительница аврийного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Жительница с внучкой в коридоре аварийного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Ребенок играет с клубком шерсти

Александр Погожев ИА REGNUM Фотографии альтернативной квартиры для переселения

Александр Погожев ИА REGNUM Фотографии альтернативной квартиры для переселения. Пенсионерка показывает фотографии стен с плесенью

Александр Погожев ИА REGNUM Фотографии альтернативной квартиры для переселения. Пенсионерка показывает фотографии стен с плесенью

Александр Погожев ИА REGNUM Постановление суда о переселении жильцов аварийного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Собственница в аварийном многоквартирном доме

Основной проблемой жильцы считают факт, что администрация города не желает выделять нужные средства для расселения. Хотя в мэрии людям предложили компенсацию пятьсот тысяч рублей, собственники от нее отказались. Все эти годы за коммунальные услуги жильцы платили, как в новых хороших квартирах с собственным санузлом и кухней. Хотя бы только поэтому они хотят получить компенсацию в размере полутора миллионов рублей, чтобы можно было купить однокомнатную квартиру с удобствами, пусть без ремонта и мебели.

Александр Погожев ИА REGNUM Общая уборная в аварийном многоквартирном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Душевая комната в аварийном многоквартирном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Душевая комната в аварийном многоквартирном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Опечатанная душевая после обрушения стены в аварийном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Битые окна аварийного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Битые окна аварийного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Соседний дом после капитального ремонта

Старшая дома Анжела Аракелова уже выиграла 21 суд. Последний раз администрации присудили выплатить жильцам по одному миллиону двести тысяч рублей. Но жильцы рассчитывают оспорить это решение в суде высшей инстанции, потому что считают, что за эти деньги себе купить ничего не смогут. Так и живут — идти некуда, а оставаться опасно.

Александр Погожев ИА REGNUM Аварийный дом постепенно пустеет