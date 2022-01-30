В Москве с 27 января по 13 февраля в Гостином дворе проходит 2-я Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Выставка-форум рассказывает о красоте и богатстве регионов России, соединяет прошлое, настоящее и заглядывает в будущее страны. Она отсылает как к культурным, так и социально-политическим событиям нашей страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гостиный двор

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники выставки «Уникальная Россия» перед выступлением на сцене

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники выставки «Уникальная Россия» после выступления на сцене

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники выставки «Уникальная Россия» перед выступлением на сцене

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники выставки «Уникальная Россия» перед выступлением на сцене

Отличительная черта выставки — это историческая составляющая. II выставка-форум «Уникальная Россия» в этом году посвящена 1160-летию зарождению Российской государственности; 350-летию императора Петра I; 100-летию СССР; 90-летию Северного морского пути.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уникальная Россия». «Союз кузнецов» России

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уникальная Россия»

В рамках выставки представлен проект, посвященный 140-летию Всероссийского художественно-промышленной выставки в Москве 1882 года. Организаторы отмечают, что выставка являлась важным событием в жизни Москвы и ее посетило более миллиона человек. На цифровых панелях представлен каталог 1882 года, история дореволюционных выставок и голограмма памятника «1000-летия России».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонат «Как мыши кота хоронили» на выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонат «Как мыши кота хоронили» на выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кузнечное искусство на выставке «Уникальная Россия»

Специальная экспозиция Фонд «Сто лет СССР» представляет экспонаты, относящиеся к разным историческим периодам Советского Союза, среди которых раритеты из частных коллекций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»

На выставке проходят мастер-классы, игры и квесты на историческую тему, показы моды, концертная программа. Также представлен широкий спектр живописи, скульптуры, ювелирное искусство, народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство, церковное искусство, художественная фотография, антиквариат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники выставки «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Специальный показ от режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Специальный показ от режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Специальный показ от режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители показа мод на выставке «Уникальная Россия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды»

Деловая программа выставки-форума «Уникальная Россия» включает в себя круглые столы, презентации, дискуссии. Среди названных тем: «Меценаты России — от слов к делу», «Символизм пятиконечной звезды: до и после СССР», «Сохранить культурный код России», «100 лет Александру Зиновьеву», «Русская Арктика», «Не за страх, а за совесть: нравственные императивы советской повседневности» и др.