На подмосковной конно-спортивной базе «Планерная» прошёл XXVIII Московский классический лыжный марафон памяти первых советских чемпионов мира и Олимпийских игр Любови Барановой и Владимира Кузина и лыжная гонка «Приз Василия Смирнова», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Перед стартом
Василий Иванов ИА REGNUM
Разминка перед марафоном
Василий Иванов ИА REGNUM
В ожидании сигнального выстрела
Василий Иванов ИА REGNUM
Старт

В лыжной гонке могли принять участие все желающие от 18 лет и старше. Участникам были предложены три дистанции на 10, 30 и 50 км. Старт состоялся около 11 утра. Призовые места были распределены для женщин и мужчин. По завершении заезда члены жюри наградили 6 спортсменов-женщин и 12 спортсменов-мужчин.

Василий Иванов ИА REGNUM
Спортсмены начинают проходить гоночную дистанцию
Василий Иванов ИА REGNUM
На марафонской трассе
Василий Иванов ИА REGNUM
На трассе марафона
Василий Иванов ИА REGNUM
На трассе
Василий Иванов ИА REGNUM
На трассе марафона
Василий Иванов ИА REGNUM
На трассе
Василий Иванов ИА REGNUM
Финалистки женской команды завершают забег на дистанцию 30 км

Церемонию награждения провёл президент Федерации лыжных гонок Москвы Михаил Головатов. Поздравить участников и вручить призы приехал чемпион мира, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Завьялов и эксперт в области теории и методики лыжного спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный профессор РГУФКСМиТ Алексей Баталов.

Василий Иванов ИА REGNUM
Президент Федерации лыжных гонок г. Москвы Михаил Головатов
Василий Иванов ИА REGNUM
Чемпион мира, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Завьялов
Василий Иванов ИА REGNUM
Спортсменов встречают горячим чаем и поздравлениями
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники забега на 50 км достигли финиша

Среди женщин третье место заняла Юлия Исаева, серебряную медаль соревнований получила Елизавета Кормижкина. Победительницей стала Злата Юдакова, прошедшая дистанцию 30 км за 1 час 43 минуты.

Василий Иванов ИА REGNUM
Дошёл!
Василий Иванов ИА REGNUM
Финалисты забега на 50 км завершают гонку
Василий Иванов ИА REGNUM
Михаил Васильевич Головатов вручает призы победительнице забега на 30 км Злате Юдаковой
Василий Иванов ИА REGNUM
После забега
Василий Иванов ИА REGNUM
На марафоне
Василий Иванов ИА REGNUM
Финалисты забега на 10 км
Василий Иванов ИА REGNUM
Михаил Васильевич Головатов вручает призы победителям забега на 50 км
Василий Иванов ИА REGNUM
Михаил Головатов поздравляет Дмитрия Клюквина, победителя забега на 50 км
Василий Иванов ИА REGNUM
Призы для победителей гонки
Василий Иванов ИА REGNUM
Юлия Исаева завершила забег
Василий Иванов ИА REGNUM
На марафоне
Василий Иванов ИА REGNUM
Члены жюри с победителями забега на 50 км

Среди мужчин третье место занял Максим Щербаков, второе место — Омар Худиев. Золото получил Дмитрий Клюквин, преодолевший дистанцию 50 км за 2 часа 34 минуты.