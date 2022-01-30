На подмосковной конно-спортивной базе «Планерная» прошёл XXVIII Московский классический лыжный марафон памяти первых советских чемпионов мира и Олимпийских игр Любови Барановой и Владимира Кузина и лыжная гонка «Приз Василия Смирнова», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Перед стартом

Василий Иванов ИА REGNUM Разминка перед марафоном

Василий Иванов ИА REGNUM В ожидании сигнального выстрела

Василий Иванов ИА REGNUM Старт

В лыжной гонке могли принять участие все желающие от 18 лет и старше. Участникам были предложены три дистанции на 10, 30 и 50 км. Старт состоялся около 11 утра. Призовые места были распределены для женщин и мужчин. По завершении заезда члены жюри наградили 6 спортсменов-женщин и 12 спортсменов-мужчин.

Василий Иванов ИА REGNUM Спортсмены начинают проходить гоночную дистанцию

Василий Иванов ИА REGNUM На марафонской трассе

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе марафона

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе марафона

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе

Василий Иванов ИА REGNUM Финалистки женской команды завершают забег на дистанцию 30 км

Церемонию награждения провёл президент Федерации лыжных гонок Москвы Михаил Головатов. Поздравить участников и вручить призы приехал чемпион мира, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Завьялов и эксперт в области теории и методики лыжного спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный профессор РГУФКСМиТ Алексей Баталов.

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Федерации лыжных гонок г. Москвы Михаил Головатов

Василий Иванов ИА REGNUM Чемпион мира, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Завьялов

Василий Иванов ИА REGNUM Спортсменов встречают горячим чаем и поздравлениями

Василий Иванов ИА REGNUM Участники забега на 50 км достигли финиша

Среди женщин третье место заняла Юлия Исаева, серебряную медаль соревнований получила Елизавета Кормижкина. Победительницей стала Злата Юдакова, прошедшая дистанцию 30 км за 1 час 43 минуты.

Василий Иванов ИА REGNUM Дошёл!

Василий Иванов ИА REGNUM Финалисты забега на 50 км завершают гонку

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Васильевич Головатов вручает призы победительнице забега на 30 км Злате Юдаковой

Василий Иванов ИА REGNUM После забега

Василий Иванов ИА REGNUM На марафоне

Василий Иванов ИА REGNUM Финалисты забега на 10 км

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Васильевич Головатов вручает призы победителям забега на 50 км

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Головатов поздравляет Дмитрия Клюквина, победителя забега на 50 км

Василий Иванов ИА REGNUM Призы для победителей гонки

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Исаева завершила забег

Василий Иванов ИА REGNUM На марафоне

Василий Иванов ИА REGNUM Члены жюри с победителями забега на 50 км

Среди мужчин третье место занял Максим Щербаков, второе место — Омар Худиев. Золото получил Дмитрий Клюквин, преодолевший дистанцию 50 км за 2 часа 34 минуты.