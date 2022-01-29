Администрация Нового Донского кладбища неожиданно среди зимы приступила к реконструкции расположенных на территории некрополя колумбариев. Столь неурочная активность не на шутку встревожила москвоведов. В ИА REGNUM обратилась эксперт по вопросам культурного наследия Наталья Самовер. Историк рассказала о том, что вынос урн с прахом из 3 секций разрушающегося 17-го колумбария вызван отнюдь не его аварийным состоянием, а является подготовкой к сносу существующих объектов и возведением на их месте новых.

Василий Иванов ИА REGNUM 17-й колумбарий

Колумбарий — это конструкция для размещения урн с прахом покойных. В нашей стране такой способ погребения появился чуть менее столетия назад. Впервые официальное захоронение праха в колумбарной нише произвели в 1925 году в Кремлевской стене, а с 1927 года в Москве на Донском кладбище ввели в эксплуатацию первый постоянно действующий крематорий, и началось формирование первого в России комплекса колумбариев, существующего поныне. На сегодня только на этом кладбище совершено более 120 тысяч колумбарных захоронений. Свое успокоение здесь нашли порядка 200 тысяч человек.

Василий Иванов ИА REGNUM Колумбарий №18 на Даниловском кладбище

Некрополь на Донском кладбище — уникальный исторический памятник, чье появление и развитие неразрывно связаны с СССР. Здесь обрели последний приют врачи, художники, ученые, революционеры и белогвардейцы, репрессированные и их палачи, герои Гражданской и Великой Отечественной войн, обычные москвичи. Пожалуй, проще сказать, кого здесь нет, чем перечислить известных и безымянных творцов той эпохи.

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Эрнста Неизвестного на стене колумбария №18

Строили колумбарии и оформляли памятники лучшие архитекторы и скульпторы. Без преувеличения можно сказать, что с посетителями с фотографий и эпитафий, помещенных на плиты или урны, разговаривает ушедший XX век. И нет никаких сомнений в том, что подобные некрополи давно перешли в разряд исторического наследия. Красочно и образно со множеством других широко неизвестных деталей об этом пишет в своей статье Наталья Самовер. Предлагаем прочитать ее, а затем и побывать в некрополе. Нас же интересует судьба памятника, который может исчезнуть с карты Москвы.

Подробности читайте здесь:Реновация Донского кладбища

Василий Иванов ИА REGNUM Стены 13-го колумбария

Василий Иванов ИА REGNUM Стены 13-го колумбария за строительной сеткой

Василий Иванов ИА REGNUM Стены 13-го колумбария

В новой России за некрополем следить перестали. В 1992 году распоряжением правительства Москвы здесь прекратили захоронения, а вслед за этим передали территорию РПЦ. В отличие от ислама и иудаизма Русская православная церковь кремацию допускает, но категорически требует последующего захоронения праха в земле. Так как часть захоронений не соответствовала канонам, за колумбариями никто не следил, и за три десятилетия, прошедших с момента передачи, проблемный дар столичных властей значительно обветшал.

Василий Иванов ИА REGNUM Подпорка у стен 17-го колумбария

Захоронение разрушалось, защитники старины и потомки похороненных здесь били тревогу, и то ли были услышаны чиновниками либо по другим причинам, но в 2014 году возглавляемая мэром Собяниным градостроительная земельная комиссия Москвы одобрила проект реконструкции аварийных колумбариев. В силу того, что правовой статус подобных захоронений и по сию пору не определен, а в большей степени из-за значительных бюджетных трат на реализацию задуманного, от реконструкции тогда отказались.

Василий Иванов ИА REGNUM Стены 13-го колумбария

Василий Иванов ИА REGNUM Стены 13-го колумбария

Проект попытались реанимировать в 2019 году, когда Донской монастырь посетили Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский. К их визиту подготовили информационный щит с деталями проекта комплексного благоустройства территории Донского кладбища. Высокие гости осмотреть некрополь не соизволили, но неравнодушные москвичи успели сфотографировать стенд с поэтапным планом реконструкции.

Василий Иванов ИА REGNUM Стены 13-го колумбария

В ГБУ «Ритуал» намеревались в течение трех лет снести самый старый из двух крытых колумбариев, а также все открытые колумбарии (в общей сложности несколько десятков колумбарных стен), включая ограду кладбища, в которой с внутренней стороны сделаны ниши. На месте исторических сооружений построить новые и перенести туда захоронения, а кроме того, построить дополнительные — для новых захоронений. Также предполагалось освободить от колумбарных ниш стену Донского монастыря, смежную с кладбищем, и вынести урны из помещения ныне действующего храма св. Серафима Саровского и Анны Кашинской. В процессе урны, извлеченные из старых ниш, сначала перемещались на временное хранение, а затем на новое место. По подсчетам ГБУ «Ритуал», таким манипуляциям должно было подвергнутся содержимое 63 254 ниш. По итогам мероприятий в колумбарном некрополе должен образоваться свободный резерв в количестве 3714 ниш.

Василий Иванов ИА REGNUM Колумбарий №18

Получившие благодаря визиту вип-персон широкую огласку планы «благоустройства», позволяют сейчас предположить, что кладбищенское начальство наконец приступило к их реализации. Косвенно это подтверждают в разговорах сотрудники Нового Донского кладбища, которые заявляют, что у них сжатые сроки, из-за чего они вынуждены были приступить к очередному переносу урн в январе.

Василий Иванов ИА REGNUM Колумбарий №17

Напомним, что в 1992 году был закрыт крематорий и прекращены захоронения, с тех пор здесь допускается только родственное подзахоронение. Однако историки некрополисты утверждают, что захоронения продолжаются все эти годы, в частности здесь похоронен мать министра культуры Москвы Александра Кибовского и другие менее известные в широких кругах персоны. Следовательно, осуществляющее уставную деятельность на Новом Донском кладбище ГБУ «Ритуал», помимо бюджетных средств, еще и зарабатывало на эксплуатации некрополя. Почему оно своевременно не ремонтировало являющиеся пусть и не признанными официально архитектурные памятники разных эпох, вопрос из разряда риторических.

Василий Иванов ИА REGNUM Временные захоронения в стене колумбария №18

Василий Иванов ИА REGNUM Временные захоронения в стене колумбария №18

Затеянный в середине января перенос порождает ряд морально-этических и юридических проблем. Об исторической ценности сказано достаточно, но ведь остаются еще и простые граждане, чьи предки захоронены здесь. Уважительное отношение к смерти является базовой характеристикой нашей идентичности. «Любовь к отеческим гробам» остается одной из важнейших опор, на которых базируется национальное самосознание, локальная идентичность, привязанность отдельного человека к своей большой и малой родине и к своим семейным корням.

Василий Иванов ИА REGNUM Стены 13-го колумбария

Василий Иванов ИА REGNUM Обрушение стен 17-го колумбария

Способ кремации с последующим захоронением праха в колумбарных стенах, по мере развития воплотил в себе — пусть и несколько отличные от религиозных — представления нашего народа о достойном погребении предков. По оценкам специалистов ритуальной отрасли, в Москве количество кремаций достигает 70% от общего числа погребений. Оказалось так, что в Российской Федерации, не менее секуляризованной, чем СССР, выбравшие этот способ граждане менее защищены, чем те, кто предпочел традиционное погребение в землю.

Василий Иванов ИА REGNUM Стены 17-го колумбария

Василий Иванов ИА REGNUM Стены 17-го колумбария

В 2019 году была предпринята попытка пересмотреть принятый в 1996 году закон «О погребении и похоронном деле». Похоронное лобби поправками попыталось напрочь изъять этические составляющие из процесса похорон и перевести их в русло продавец — товар — покупатель. К счастью, законопроект тогда до Госдумы не дошел. Но мероприятия в колумбарном некрополе на Новом Донском кладбище, будто списаны с той новеллы.

Василий Иванов ИА REGNUM Обрушение 17-го колумбария

Василий Иванов ИА REGNUM Обрушение 17-го колумбария

Василий Иванов ИА REGNUM Стены 13-го колумбария

В администрации кладбища не видят проблем в том, чтобы сначала убрать урны с прахом на временное хранение, а затем вернуть их во вновь отстроенные колумбарные стены. Будь их воля, и с гробами на кладбище так же поступили бы, выкопали, где-то подержали, а подготовив территорию для новых захоронений, вернули на место?

Василий Иванов ИА REGNUM Временные захоронения в колумбарии №18

Родственники усопших с любовью обустраивали места захоронения, каждое из них уникально. Помимо того, что в процессе переноса будут утеряны плиты, закрывающие ниши, столичные чиновники намерены привести все к общему знаменателю и превратить мемориал в нечто напоминающее банковское хранилище с пронумерованными ячейками. В ходе реорганизации будут утеряны «невостребованные» захоронения, просто потому что не смогут найти родственников усопших.

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы на месте бывшего захоронения в стене 13-го колумбария

Василий Иванов ИА REGNUM Стены 17-го колумбария

Как можно убедиться, не страдающих угрызениями совести московских чиновников вряд ли остановят связанные с реконструкций некрополя морально-этические проблемы, уж слишком заманчивы открывающиеся перспективы. Шутка ли, только публично заявленный резерв составит 3714 ниш. Добавим, что в департаменте торговли и услуг, чьим подведомственным предприятием является ГБУ «Ритуал», в установленные сроки на запрос ИА REGNUM не ответили.