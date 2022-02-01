В Нижегородском музее современного искусства «Арсенал» до 27 февраля работает выставка-диалог Средневековья и современности «Названо Вазари. Готика», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Выставка является первой частью трехчастного проекта, посвящённого трём эпохам, обозначенным художником Джорджо Вазари в XVI веке: «готике», «ренессансу» и «маньеризму».

Цель проекта — переосмыслить эти три периода, объединив экспонаты из коллекций Пушкинского музея с работами современных художников.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Первая часть, выставленная в Волго-Вятском филиале ГМИИ («Арсенал»), посвящена готике и состоит из двух разделов. В «Базилике» проводятся ассоциации с духовной жизнью: здесь представлены деревянный рельеф «Мадонна, коронованная ангелами», архитектурные детали готических соборов и другие скульптуры и слепки из Пушкинского музея. С этими артефактами в диалог вступают работы Евгения Антуфьева и Маяны Насыбулловой. Пространство «Площади» отсылает к архетипам средневекового сообщества, с которыми зритель может соотнести себя в работах Ольги Кройтор,RecycleGroup, Александра Бродского, Владимира Чернышева и других.

Василий Иванов ИА REGNUM Зал «Базилика». Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Зал «Базилика». Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Сцена из жития Святого Генриха Сузо. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Андрея Кузькина. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Денис Патракеев. Soteria. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Правая створка диптиха со сценами Жены-мироносицы у Гроба Господня и Распятие, слепок с оригинала 14-го века

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Бродский. Купол. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Маяна Насыбуллова. Позиция пленника. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Житие. Супергерои. Работа Recycle Group. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Чернышев. Белая радуга. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Василий Иванов ИА REGNUM Книга отзывов. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»

Участники выставки: RecycleGroup, Евгений Антуфьев, Александр Бродский, Илья Уткин, Ольга Кройтор, Андрей Кузькин, Маяна Насыбуллова, Александр Ней, Денис Патракеев, Таня Пёникер, Владимир Чернышёв, Нестор Энгельке.