В Нижегородском музее современного искусства «Арсенал» до 27 февраля работает выставка-диалог Средневековья и современности «Названо Вазари. Готика», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Выставка является первой частью трехчастного проекта, посвящённого трём эпохам, обозначенным художником Джорджо Вазари в XVI веке: «готике», «ренессансу» и «маньеризму».
Цель проекта — переосмыслить эти три периода, объединив экспонаты из коллекций Пушкинского музея с работами современных художников.
Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Первая часть, выставленная в Волго-Вятском филиале ГМИИ («Арсенал»), посвящена готике и состоит из двух разделов. В «Базилике» проводятся ассоциации с духовной жизнью: здесь представлены деревянный рельеф «Мадонна, коронованная ангелами», архитектурные детали готических соборов и другие скульптуры и слепки из Пушкинского музея. С этими артефактами в диалог вступают работы Евгения Антуфьева и Маяны Насыбулловой. Пространство «Площади» отсылает к архетипам средневекового сообщества, с которыми зритель может соотнести себя в работах Ольги Кройтор,RecycleGroup, Александра Бродского, Владимира Чернышева и других.
Зал «Базилика». Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Зал «Базилика». Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Сцена из жития Святого Генриха Сузо. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Работа Андрея Кузькина. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Денис Патракеев. Soteria. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Правая створка диптиха со сценами Жены-мироносицы у Гроба Господня и Распятие, слепок с оригинала 14-го века
Александр Бродский. Купол. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Маяна Насыбуллова. Позиция пленника. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Житие. Супергерои. Работа Recycle Group. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Владимир Чернышев. Белая радуга. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Книга отзывов. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал»
Участники выставки: RecycleGroup, Евгений Антуфьев, Александр Бродский, Илья Уткин, Ольга Кройтор, Андрей Кузькин, Маяна Насыбуллова, Александр Ней, Денис Патракеев, Таня Пёникер, Владимир Чернышёв, Нестор Энгельке.