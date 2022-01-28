Сыры и молочные продукты из крымского Джанкоя давно известны на полуострове, а теперь покоряют покупателей и на «материке». Корреспондент ИА REGNUM делится с читателями впечатлениями от посещения местного молокозавода, который в 2021 году отметил своё 55-летие.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сыроварный цех

Александр Полегенько ИА REGNUM Сыроварный цех

Предприятие, работающее в Джанкое с 1966 года, в 2014-м, после воссоединения Крыма с Россией и введения санкций, получило новый стимул для развития. За последние почти восемь лет в рамках программы импортозамещения джанкойские сыроделы успешно освоили новые рецептуры и технологии. Сегодня в линейке продукции предприятия — итальянские сорта «Пармезан» и «Моцарелла», голландский «Маасдам», польский «Радомер», швейцарский «Грюйер», испанский сыр из овечьего молока «Манчего», французский сыр «Мимолет» и линейка сыров «Камамбер».

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполнение форм сырным зерном

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполнение форм сырным зерном

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполнение форм сырным зерном

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполнение форм сырным зерном

На предприятии производят также традиционные «Российский» и «Голландский» сыры, а также собственные сорта сыра — с крымской лавандой, крымскими травами, пажитником, с базиликом, вялеными томатами, оливками. В ближайшее время джанкойские сыроделы планируют освоить выпуск «Бурраты» и французских сортов сыра с голубой плесенью.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прессование сыра

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение сыра из рассола

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение сыра из рассола

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение сыра из рассола

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение сыра из рассола

Полный ассортимент молочной продукции, производимой на предприятии, насчитывает более 250 наименований. Это сливочное масло, сыры мягкие, твердые и полутвердые, плавленые и рассольные, сыры с плесенью, цельномолочная и кисломолочная продукция, термостатная продукция, сухие молокопродукты.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка сыра к реализации

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка сыра к реализации

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка сыра к реализации

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка сыра к реализации

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка сыра к реализации

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка сыра к реализации

Александр Полегенько ИА REGNUM Упаковка готового сыра

Александр Полегенько ИА REGNUM Упаковка готового сыра

Александр Полегенько ИА REGNUM Упаковка готового сыра

Александр Полегенько ИА REGNUM Упаковка готового сыра

Александр Полегенько ИА REGNUM Камера созревания сыра

Александр Полегенько ИА REGNUM Камера созревания сыра

Сегодня производственные мощности предприятия позволяют переработать до 450 тонн молока в сутки. В 2020—2021 годах прирост объёма производства сыров на предприятии составил более 14%, в 2022 году на предприятии планируют увеличить объёмы производства и расширить ассортимент.

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив, фасовка и упаковка молока

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив, фасовка и упаковка молока

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив, фасовка и упаковка молока

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив, фасовка и упаковка молока

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив, фасовка и упаковка молока

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив, фасовка и упаковка молока

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив, фасовка и упаковка молока

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив, фасовка и упаковка молока

В целом, по данным врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединовой, за 11 месяцев 2021 года в Крыму произведено 1,7 тыс. тонн сыров — на 16,8% больше, чем годом ранее.

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив йогурта

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив йогурта

Александр Полегенько ИА REGNUM Производство сырков

Александр Полегенько ИА REGNUM Производство сырков