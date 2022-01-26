Массандровский дворец императора Александра III расположен в Верхней Массандре на Южном берегу Крыма. Дворец относительно новый — фактически его достроили лишь в начала XX века.

Александр Полегенько ИА REGNUM Массандровский дворец

Строительство дворца началось в 1880-е годы, причем строился он изначально для Семена Михайловича Воронцова. Однако вскоре строительство было приостановлено — в связи с кончиной архитектора Этьена Бушара, автора первоначального проекта, а чуть позже скончался и владелец.

Александр Полегенько ИА REGNUM Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Массандровский дворец

Имение в 1889 году было приобретено для императора Александра III, после чего строительство возобновилось — уже по проекту Максимилиана Месмахера, который несколько видоизменил первоначальный замысел. После смерти Александра III строительство снова приостанавливалось, и завершить его полностью удалось лишь в 1902 году. Здание надстроили, фасад сделали более пышным, добавили декоративные элементы в стиле раннего барокко. Во внутреннем убранстве активно использовались элементы романского, готического стилей, барокко, рококо, классицизма.

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория Массандровского дворца

Однако Массандровский дворец, несмотря на то, что и Александр III, и Николай II часто его посещали, постоянной летней резиденцией императоров стать не смог — монархи чаще использовали его как охотничий домик, а жить предпочитали в Ливадийском дворце.

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория Массандровского дворца

После Революции 1917 года здание было национализировано. Здесь в разные годы располагался санаторий для пациентов с туберкулёзом, институт виноделия и даже партийная дача.

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория Массандровского дворца

В 1990 году был создан Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, в который вошёл Массандровский дворец. На первом и втором этажах здания размещена экспозиция дворцового интерьера второй половины XIX века, созданная на основе фондов Алупкинского дворца-музея. Залы третьего этажа занимают стационарные выставки.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парадный вход в Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Приемная. Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Интерьер Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Интерьер Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Интерьер Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Интерьер Массандровского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Рабочий кабинет царя. Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Рабочий кабинет царя. Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Рабочий кабинет царя. Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Рабочий кабинет императрицы. Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая. Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая. Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Бильярдная. Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Бильярдная. Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Лестница. Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Лестница. Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Царская спальня. Массандровский дворец

Александр Полегенько ИА REGNUM Царская спальня. Массандровский дворец