Заслуженному художнику и мастеру пейзажа Павлу Гречишкину 16 января исполнилось 100 лет. В честь юбилейной даты в Ставрополе в картинной галерее пейзажей его имени прошли торжественные и культурные мероприятия. На них присутствовали ученики художественных и музыкальных направлений, их преподаватели и родители.

Александр Погожев ИА REGNUM Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Аллея почетных граждан края, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Художник-пейзажист Павел Моисеевич Гречишкин. Аллея почетных граждан края, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Преподаватель художественной школы возлагает цветы

Александр Погожев ИА REGNUM Родитель ученика художественной школы возлагает цветы

Праздничное мероприятие началось с возложения цветов на аллее почетных граждан в Ставрополе. После чего в музее был организован день памяти выдающегося художника. В холле открыли выставку детских работ, провели музыкальную паузу, ознакомились с творчеством художника и поучаствовали в пленэре.

Александр Погожев ИА REGNUM Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Юные художники любуются выставкой пейзажей

Александр Погожев ИА REGNUM Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Павел Гречишкин. Заборчик. 1995

Александр Погожев ИА REGNUM Павел Гречишкин. Хутор Стрижамент. 1962

Александр Погожев ИА REGNUM Павел Гречишкин. Сельский дворик. 1989

Александр Погожев ИА REGNUM Юные художники любуются выставкой пейзажей

Александр Погожев ИА REGNUM Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь

Мероприятия в честь юбилейной даты проходят и в других местах, где художник оставил особый след. Например, в селе Татарка, где он родился, вырос и призывался в армию. Через одиннадцать дней после призыва грянула война, и Павел ушёл на фронт. С фронта Павел вернулся только в 1948 году. Фактически семь лет он отсутствовал дома. После войны почти два года он лечил тяжелую форму туберкулеза в госпитале в селении около Тбилиси — Абастумани. Домой младший сержант Гречишкин вернулся с двумя медалями: «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией».

Александр Погожев ИА REGNUM Поворот в Верхнюю Татарку

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в село Татарка

Александр Погожев ИА REGNUM Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка

Александр Погожев ИА REGNUM Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка

Александр Погожев ИА REGNUM Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка

Александр Погожев ИА REGNUM Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка

Александр Погожев ИА REGNUM Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка

Александр Погожев ИА REGNUM Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка

Александр Погожев ИА REGNUM Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка

Павел Моисеевич художественному искусству нигде не обучался, всё опытным путем. Но азы до войны успел получить в художественной студии В. Г. Кленова. Даже в 1939 году выставлял свои работы на краевой выставке. Художник оттачивал мастерство в Домах творчества Союза художников: «Сенеж», «Академическая дача», «Горячий ключ». В 1956 году Гречишкин стал членом Союза художников СССР. В течение жизни посещал различные краткосрочные курсы и мастер-классы художников, если такая возможность была.

Александр Погожев ИА REGNUM Дети рисуют в картинной галерее имени Павла Моисеевича Гречишкина

Александр Погожев ИА REGNUM Девочка выбирает пастель для рисования

Александр Погожев ИА REGNUM Юные художники в картинной галерее

Александр Погожев ИА REGNUM Портрет Павла Моисеевича Гречишкина

Александр Погожев ИА REGNUM Художник рисует портрет Павла Моисеевича Гречишкина

Александр Погожев ИА REGNUM Ученики художественной школы в картинной галерее

Александр Погожев ИА REGNUM Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина. Презентация выставки работ учеников художественной школы, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник картинной галереи имени Павла Моисеевича Гречишкина

Александр Погожев ИА REGNUM Участница мероприятия в кабардинском народном костюме

Александр Погожев ИА REGNUM Мероприятие в честь 100-летия со дня рождения Павла Моисеевича Гречишкина

Александр Погожев ИА REGNUM Торт к 100-летию Павла Моисеевича Гречишкина

К мастеру пейзажисту постоянно приезжали журналисты с радио, газетчики и телевизионщики.

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Рупцов идет на съемку во Дворец культуры и спорта. г. Ставрополь, май 2013 года

Корреспонденту ИА REGNUM удалось поговорить c кинооператором Александром Рубцовым. Он рассказал, что художник работал дома в Ставрополе, где построил мастерскую со специальным остеклением для создания мягкого равномерно рассеянного света. Во дворе он высадил аллею берез, где любил прогуливаться и черпать вдохновение.

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Алексеевич Рубцов

«Приезжаем мы в мастерскую в его снимать в очередной раз сюжет. Он в чистом, как празднично одетый. Мы долго разговаривали, после чего я попросил его одеться в рабочее, чтобы приступить к съемке. А он отвечает, что так всегда и работает, без халата, без фартука. Кусок от советской посылки — это и был его весь мольберт. Он показывал, как рисует облако, очень интересная техника. Гречишкинские облака просто завораживают. Показал самодельную кисточку, которой рисует кору на деревьях, — с четырьмя зубками, как у вилки», — вспоминает Александр Рубцов.

Александр Погожев ИА REGNUM Павел Гречишкин. Озеро в облаках. 1981

Александр Погожев ИА REGNUM Павел Гречишкин. Лунный вечер на Волге. 1986

Александр Погожев ИА REGNUM Часть пейзажа «Лунный вечер на Волге»

Александр Погожев ИА REGNUM Павел Гречишкин. Венеция. 1960

Павел Гречишкин был приближен к крайкому партии, партийцы у него постоянно заказывали работы. Он состоял в Союзе художников страны. У пейзажиста был свой индивидуальный стиль, и многие охотно приобретали картины художника себе и в подарок. Совокупность этих факторов дала возможность Гречишкину путешествовать по разным странам. Но больше всего сил и труда мастер уделял родному Ставрополью, Кавказу, Байкалу.

Александр Погожев ИА REGNUM Павел Гречишкин. День солнечной зимы. Теберда. 2001

Александр Погожев ИА REGNUM Павел Гречишкин. Байкальский пейзаж

Александр Погожев ИА REGNUM Павел Гречишкин. Гора Стрижамент. Шпиль. 1953

«Даже Михаил Горбачев просил написать ему картину. Гречишкин написал по просьбе последнего генерального секретаря колодец, над которым возвышался журавель. Такой стоял возле отчего дома на родине Горбачева. Правда, он рассказывал, что за эту картину не то, что гонорар, даже спасибо не сказали», — рассказывает Александр Рубцов.

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Рубцов беседует с преподавателем в Северо-Кавказском Федеральном университете. Апрель 2014 года

В 1986 году художник передал в дар Ставрополью 187 своих работ. Уже на следующий год в здании мечети в Ставрополе был открыт выставочный зал картин художника. Со временем это стала картинная галерея имени Гречишкина. Сейчас дарственный фонд мастера насчитывает около пятисот произведений.

Александр Погожев ИА REGNUM Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь

Павел Моисеевич Гречишкин ушёл из жизни 3 июля 2009 года, но оставил после себя впечатляющее наследие для потомков.