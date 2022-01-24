Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение» открылся в 2020 году на территории бывшей дворянской усадьбы — в предгорье, на высоте 450 метров над уровнем моря. Организовали его энтузиасты во главе с Иваном Бутенко, автором известного проекта «Лукоморье».

На территории парка разместилось более 50 фигур героев произведений Антона Павловича Чехова, вырезанных из алтайского кедра.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Упавшие после урагана скульптуры. Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Александр Полегенько ИА REGNUM Упавшие после урагана скульптуры. Парк-музей деревянной скульптуры «Вишневый сад. Возрождение»

Помимо героев Чехова, на территории парка разместились фигуры самого писателя, а также Максима Горького, Льва Толстова и Федора Шаляпина — частого гостя чеховской «Белой дачи» в Ялте.