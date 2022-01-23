Всё ж таки расхожее мнение о том, что российская наука дышит на ладан, а студенты, едва покинув альма-матер, уезжают в западные исследовательские центры — несколько преувеличено. Где-то благодаря усилиям ответственных лиц, а нередко и вопреки этому российская исследовательская школа не только здравствует, но и не перестает удивлять открытиями мирового уровня. В лабораториях молодые ученые с горящими глазами работают над изобретениями, которые качественно изменят жизнь людей. В этом, побывав на экскурсии в НИТУ «МИСиС», смогли убедиться журналисты ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Эмблема института

Знакомство с научно-исследовательским центром началось в лаборатории «Неорганические наноматериалы». Здесь недавние выпускники МИСиС в соавторстве с российскими и западными вузами создают сверхпрочные композиционные материалы на основе легких металлических матриц и наноструктур нитрида бора.

Василий Иванов ИА REGNUM Научно-исследовательская лаборатория Неорганические наноматериалы

Разрабатывают новые наносистемы на основе наноструктур нитрида бора для доставки противоопухолевых препаратов. Расширяют научные знания о неуглеродных наноматериалах, преимущественно двумерных. Ищут новые устойчивые наноструктуры, исследуют условия их стабильности, электронных и магнитных свойств, а также изучают гетероструктуры на их основе.

Василий Иванов ИА REGNUM В лаборатории

Василий Иванов ИА REGNUM На рабочем столе лаборатории

Василий Иванов ИА REGNUM В лаборатории

Василий Иванов ИА REGNUM В лаборатории

Наш гид — младший научный сотрудник Елизавета Пермякова — рассказала, что главной разработкой лаборатории являются наночастицы нитрид бора определенной формы, с очень широкой сферой применения. Так, при лечении онкологических заболеваний снижается эффективность применяемых препаратов, раковые клетки в ходе мутаций вырабатывают устойчивость к лекарствам, а кроме того, многие препараты оказывает токсическое действие на здоровые ткани организма. Чтобы лечить эффективнее и с меньшим вредом для организма, в лаборатории создали нанотранспортеры доставляющие лекарственные вещества в опухолевые клетки.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудница лаборатории Елизавета Пермякова за работой

В свою очередь, это открытие запустило целую цепочку новых разработок. Сейчас в лаборатории с помощью наночастиц модифицируют имеющиеся на рынке антибактериальные ткани, значительно улучшая их изначальные характеристики. По словам Елизаветы, они могут обработать фактически любой материал, что делает способ универсальным.

Василий Иванов ИА REGNUM Сканирующий электронный микроскоп JSM7600F с системой микроанализа (ЭДС)

Василий Иванов ИА REGNUM Изображение, полученное со сканирующего электронного микроскопа JSM7600F с системой микроанализа (ЭДС)

После серьезных повреждений и глубоких ожогов остаются не только шрамы, но и меняется функционал кожи, что нередко приводит к инвалидности. Ученые задумались над тем, как преодолеть тяжелые последствия и ускорить процесс заживления. В результате предложили технологию создания перевязочных материалов на основе нановолокон. Суть метода в том, что с помощью плазменной модификации сначала изменяются поверхности биоматериалов, а потом в них добавляют биоактивные молекулы, которые ускоряют рост и деление клеток.

Василий Иванов ИА REGNUM Антибактериальные покрытия на основе нитрида бора

Недавно проведенные исследования показали, что в сравнении с доступными коммерческими аналогами, которые позиционируются как ускоряющие заживление, повязки лаборатории «Неорганические наноматериалы» не только ускоряют заживление на 7 дней, но и обладают более интенсивными антибактериальными свойствами.

Василий Иванов ИА REGNUM Горизонтальный CVD реактор для синтеза графенов, Carbolite

Василий Иванов ИА REGNUM Система подводов газов к реакторам синтеза cvd

Василий Иванов ИА REGNUM Трубы для горизонтального CVD реактора

Еще над одним интересным и не менее важным проектом работает сотрудница лаборатории Кристина Гудзь. Мы обратили на него внимание в связи с тем, что в Госдуме всерьез вознамерились ввести в хозяйственный оборот земли второго пояса воодоохраны источников питьевого водоснабжения. Конечно же, исследование Кристины не связано с инициативой народных избранников. Только памятуя, о критической зависимости Москвы от рек и водохранилищ, отсутствие технологий очистки канализационных стоков, ее разработки становятся крайне актуальны.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудница лаборатории Кристина Гудзь

Антибиотики давно и прочно вошли в человеческую жизнь. В настоящее время попросту не существует систем, способных очистить от них сточные воды. В результате возникает эдакий «круговорот воды в природе» — антибиотики попадают в организм, после путешествия по канализации оказываются в окружающей среде, затем из источников водоснабжения вновь проникают в человеческий организм. Вместе с человеком страдают и деградируют окружающие нас флора и фауна.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудница лаборатории у горизонтального CVD реактора для синтеза графенов, Carbolite.

Василий Иванов ИА REGNUM Рабочий процесс

Василий Иванов ИА REGNUM В лаборатории

Кристина с коллегами разрабатывают технологию, с помощью которой на этапе третичной очистки сточных вод будет возможно очищать мембраны имеющихся фильтров не только от тяжелых металлов, но и от антибиотиков. По словам сотрудницы лаборатории, абсорбирующая эффективность нитрида бора в сравнении с аналогами выше на 15%.

Василий Иванов ИА REGNUM Универсальная испытательная машина машина AG- 20kNX, Shimadzu

Василий Иванов ИА REGNUM Вертикальный CVD реактор для синтеза нанотрубок «ВАК ЭТО»

Фундаментальная наука, получающая развитие в дальнейших прикладных исследованиях, требует значительных ассигнований. И вот тут государство Российское очевидным образом не дорабатывает, если на научные исследования гранты выделяются, то на финансирование их практической реализации и коммерческого масштабирования чиновники скупятся. Исследования, о которых мы рассказали, находятся в шаге от успешного завершения. Самое время отечественным венчурным инвесторам обратить внимание на достижения молодых ученых, пока их не обогнали более прозорливые конкуренты.