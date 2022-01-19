В ночь с 18 на 19 января православные христиане традиционно окунаются в водоёмы после ночного богослужения в храме.

Александр Погожев ИА REGNUM Источник Серафима Саровского, г. Ставрополь

Традиция пришла из евангельской истории о крещении Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время омовения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и одновременно глас Всевышнего с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Иоанн стал свидетелем богоявления и всенародно засвидетельствовал предназначение Христа — Мессия, рожденный для спасения мира.

Александр Погожев ИА REGNUM Источник Серафима Саровского, г. Ставрополь

В этом году великое освящение воды провели в трех оборудованных бассейнами местах: источник Серафима Саровского, родник «Корыта» и на «Холодных родниках».

Александр Погожев ИА REGNUM Источник Серафима Саровского, г. Ставрополь

После великого освещения сотни людей выстроились в очередь, чтобы окунуться в святую воду. Их не смущало, что на улице минус десять градусов. В Ставрополе ежегодно, как по традиции, в крещенские купания выпадает снег и крепчают морозы.

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Источник Серафима Саровского, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Спасатели согреваются теплым чаем

Александр Погожев ИА REGNUM Крещенские купания

Александр Погожев ИА REGNUM Православные христиане в крещенскую ночь

В 2021 году все мероприятия, связанные с купанием в холодной воде, были отменены. В этом году при усиленных мерах безопасности решили дать возможность христианам полноценно отпраздновать Крещение Господне.

Александр Погожев ИА REGNUM Источник Серафима Саровского, г. Ставрополь