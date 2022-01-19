В ночь с 18 на 19 января православные христиане традиционно окунаются в водоёмы после ночного богослужения в храме.

Александр Погожев ИА REGNUM
Источник Серафима Саровского, г. Ставрополь

Традиция пришла из евангельской истории о крещении Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время омовения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и одновременно глас Всевышнего с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Иоанн стал свидетелем богоявления и всенародно засвидетельствовал предназначение Христа — Мессия, рожденный для спасения мира.

Александр Погожев ИА REGNUM
Источник Серафима Саровского, г. Ставрополь

В этом году великое освящение воды провели в трех оборудованных бассейнами местах: источник Серафима Саровского, родник «Корыта» и на «Холодных родниках».

Александр Погожев ИА REGNUM
Источник Серафима Саровского, г. Ставрополь

После великого освещения сотни людей выстроились в очередь, чтобы окунуться в святую воду. Их не смущало, что на улице минус десять градусов. В Ставрополе ежегодно, как по традиции, в крещенские купания выпадает снег и крепчают морозы.

Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Источник Серафима Саровского, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания в источнике Серафима Саровского в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Спасатели согреваются теплым чаем
Александр Погожев ИА REGNUM
Крещенские купания
Александр Погожев ИА REGNUM
Православные христиане в крещенскую ночь

В 2021 году все мероприятия, связанные с купанием в холодной воде, были отменены. В этом году при усиленных мерах безопасности решили дать возможность христианам полноценно отпраздновать Крещение Господне.

Александр Погожев ИА REGNUM
Источник Серафима Саровского, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Источник Серафима Саровского, г. Ставрополь