Традиционные массовые купания на Крещение состоялись 19 января в севастопольском Херсонесе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский кафедральный собор в Херсонесе

Несмотря на не слишком комфортную погоду — дул холодный ветер, а температура воды в Чёрном море не превышала 15 градусов — на купания собрались десятки верующих.

Собственно купаниям предшествовал молебен во Свято-Владимирском кафедральном соборе, его отслужил настоятель храма и благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий (Халюта). Он также освятил воду и благословил прихожан.

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский кафедральный собор в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский кафедральный собор в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Курсанты

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения воды

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения воды

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения воды

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения воды

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения воды

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения воды

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения воды

Православных севастопольцев с праздником Богоявления поздравил губернатор Михаил Развожаев.

«Для севастопольцев Крещение — особый праздник. Именно здесь, на месте древнего Херсонеса — Корсуни, крестился Великий князь Владимир, и здесь зародилось христианство на Руси», — сказал глава региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения морской воды в Карантинной бухте Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения морской воды в Карантинной бухте Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Чин освящения морской воды в Карантинной бухте Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя

В охране правопорядка крещенских мероприятий в Севастополе участие приняли военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с представителями региональных подразделений других ведомств. Так, бойцы инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» Росгвардии обследовали места проведения религиозных обрядов. Непосредственно в Херсонесе представители Росгвардии и МЧС обеспечили безопасность участников крестного хода и присутствовавших на молебне граждан.