В Южно-Сахалинске крещенские купания традиционно прошли в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации проведение крестного хода решили отменить.

Николай Михальченко ИА REGNUM Крещенские купания в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Крещенские купания в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Крещенские купания в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Крещенские купания в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Крещенские купания в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Крещенские купания в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Крещенские купания в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске

Купания прошли с соблюдением всех мер безопасности: рядом с купелями были установлены тёплые палатки для переодевания, а сами купели оборудованы лестничными спусками. Температура воздуха составила — 6°C, но, как отметили сахалинцы, ощущалось как — 14°C.

Николай Михальченко ИА REGNUM Крещенские купания в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Крещенские купания в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Крещенские купания в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Крещенские купания в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Крещенские купания в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске

Николай Михальченко ИА REGNUM Шатёр для переодевания

У купелей дежурили спасатели поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области, а также сотрудники полиции, военные и медицинские работники.