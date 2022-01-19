В ночь на праздник Крещения Господня многие жители Петербурга отправились к купелям для традиционных крещенских купаний в проруби.
Купель у Храма святых первоверховых апостолов Петра и Павла
Молобен у купели храма святых первоверховых апостолов Петра и Павла
Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня
Женщина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня
Эта традиция не является частью православного культа и не обязательна для верующих, но давно стала одним из непременных атрибутов праздника.
Крещенские купания в городе Сестрорецк
Крещенские купания в городе Сестрорецк
Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня
Женщина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня
Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня
В этом году на территории региона оборудована 21 купель. Рядом с ними дежурят спасатели, врачи, волонтёры, разбиты палатки для переодевания и обогрева, проведено освещение.
Храм святых первоверховых апостолов Петра и Павла в городе Сестрорецк
Крещенские купания в городе Сестрорецк
Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня
Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал у крещенских купелей в Сестрорецке и Кронштадте — городах, входящих в состав Санкт-Петербурга. К одной из купелей вместе с другими горожанами пришёл с семьёй музыкант Вячеслав Бутусов.
Вячеслав Бутусов окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня
Вячеслав Бутусов во время праздника Крещения Господня
Вячеслав Бутусов с семьей во время праздника Крещения Господня
Вячеслав Бутусов во время праздника Крещения Господня
Как отмечают власти Петербурга, спасатели контролируют не только специально оборудованные купели, но и другие водоемы, куда петербуржцы регулярно приходят для крещенских купаний.
Крещенские купания в городе Кронштадт
Крещенские купания в городе Кронштадт
Крещенские купания в городе Кронштадт
Крещенские купания в городе Кронштадт
Женщина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня
Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня