В ночь на праздник Крещения Господня многие жители Петербурга отправились к купелям для традиционных крещенских купаний в проруби.

Дарья Драй ИА REGNUM Купель у Храма святых первоверховых апостолов Петра и Павла

Дарья Драй ИА REGNUM Молобен у купели храма святых первоверховых апостолов Петра и Павла

Дарья Драй ИА REGNUM Крест

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение купели

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня

Эта традиция не является частью православного культа и не обязательна для верующих, но давно стала одним из непременных атрибутов праздника.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в городе Сестрорецк

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в городе Сестрорецк

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня

В этом году на территории региона оборудована 21 купель. Рядом с ними дежурят спасатели, врачи, волонтёры, разбиты палатки для переодевания и обогрева, проведено освещение.

Дарья Драй ИА REGNUM Храм святых первоверховых апостолов Петра и Павла в городе Сестрорецк

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в городе Сестрорецк

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня

Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал у крещенских купелей в Сестрорецке и Кронштадте — городах, входящих в состав Санкт-Петербурга. К одной из купелей вместе с другими горожанами пришёл с семьёй музыкант Вячеслав Бутусов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Бутусов окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Бутусов во время праздника Крещения Господня

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Бутусов с семьей во время праздника Крещения Господня

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Бутусов во время праздника Крещения Господня

Как отмечают власти Петербурга, спасатели контролируют не только специально оборудованные купели, но и другие водоемы, куда петербуржцы регулярно приходят для крещенских купаний.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в городе Кронштадт

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в городе Кронштадт

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в городе Кронштадт

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в городе Кронштадт

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня