Крещенский сочельник в Ставрополе — фоторепортаж
18 января 2022
/
Время чтения 1 мин
18 января в храмах Ставропольской епархии в честь Крещения Господня проходят праздничные богослужения с чином освящения воды. В этот день православные христиане вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан.
Александр Погожев ИА REGNUM
Колокольня Андреевского собора, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Андреевский собор, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Андреевский собор, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Священослужители наполняют святой водой бутылки для прихожан в Крещенский сочельник
Александр Погожев ИА REGNUM
Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Распятие Иисуса Христа в Андреевском соборе, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник
Александр Погожев ИА REGNUM
Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник
Александр Погожев ИА REGNUM
Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь
В пять вечера митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл провёл всенощное бдение в Андреевском соборе города Ставрополя.
Александр Погожев ИА REGNUM
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит Богослужение в Андреевском соборе, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник
Александр Погожев ИА REGNUM
Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник
Александр Погожев ИА REGNUM
Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник
Александр Погожев ИА REGNUM
Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник
Александр Погожев ИА REGNUM
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит Богослужение в Андреевском соборе, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник
Александр Погожев ИА REGNUM
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит Богослужение в Андреевском соборе, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит Богослужение в Андреевском соборе, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник
В ночь с 18 на 19 февраля ежегодно проходит праздничная Божественная литургия и освящается вода. В краевой столице ежегодно освящается Сенгилеевское водохранилище, откуда вода поступает в дома ставропольцев. В этом году великое освящение воды решили провести в трех оборудованных бассейнами местах: источник Серафима Саровского, родник «Корыта» и на «Холодных родниках».