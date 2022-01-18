18 января в храмах Ставропольской епархии в честь Крещения Господня проходят праздничные богослужения с чином освящения воды. В этот день православные христиане вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Александр Погожев ИА REGNUM Колокольня Андреевского собора, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Андреевский собор, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Андреевский собор, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Священослужители наполняют святой водой бутылки для прихожан в Крещенский сочельник

Александр Погожев ИА REGNUM Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Распятие Иисуса Христа в Андреевском соборе, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник

Александр Погожев ИА REGNUM Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник

Александр Погожев ИА REGNUM Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь

В пять вечера митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл провёл всенощное бдение в Андреевском соборе города Ставрополя.

Александр Погожев ИА REGNUM Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит Богослужение в Андреевском соборе, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник

Александр Погожев ИА REGNUM Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник

Александр Погожев ИА REGNUM Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник

Александр Погожев ИА REGNUM Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник

Александр Погожев ИА REGNUM Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит Богослужение в Андреевском соборе, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник

Александр Погожев ИА REGNUM Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит Богослужение в Андреевском соборе, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит Богослужение в Андреевском соборе, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник

В ночь с 18 на 19 февраля ежегодно проходит праздничная Божественная литургия и освящается вода. В краевой столице ежегодно освящается Сенгилеевское водохранилище, откуда вода поступает в дома ставропольцев. В этом году великое освящение воды решили провести в трех оборудованных бассейнами местах: источник Серафима Саровского, родник «Корыта» и на «Холодных родниках».