В Екатеринбурге 18 января прошёл чин освящения купелей. Среди них были и те, что на Верх-Исетском пруду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Купель Верх-Исетского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда

Крещенские купели здесь будут работать с 12:00 18 января до 23:50 19-го. Для окунающихся традиционно предложили иордани как открытого типа, так и закрытого, шатрах. Кроме того, в течение всего времени работает тёплый пункт с выпечкой и горячим чаем.

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка купели

Алексей Колчин ИА REGNUM На месте дежурят сотрудники полиции

Алексей Колчин ИА REGNUM Крещенские купания в купели Верх-Исетского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Крещенские купания в купели Верх-Исетского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Купель Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге