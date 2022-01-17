Начался снос здания бывшего музея АЗЛК, на котором выпускались машины «Москвич», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве сносят музей АЗЛК

У станции метро «Текстильщики» начались работы по сносу здания музея Автомобильного завода имени Ленинского комсомола, открытого к его 50-летию в начале 1980-х гг. Автором проекта алюминиевой «летающей тарелки» выступил архитектор Юрий Регентов. Памятник советского модернизма не получил охранного статуса, поэтому собственник «Технополис Москва» смог начать снос.

Василий Иванов ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК

Василий Иванов ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК

Василий Иванов ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК

Василий Иванов ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК

Василий Иванов ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК

Василий Иванов ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК

Благодаря усердной работе сотрудников музея АЗЛК стала возможна масштабная экспозиция «Мечта москвича» на ВДНХ, основная часть которой была сформирована из экспонатов коллекции музея АЗЛК. В 2023 г. запланировано открытие нового Музея транспорта Москвы на Новорязанской улице, куда предположительно будет передана оставшаяся часть музейного фонда АЗЛК.

Василий Иванов ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК

Василий Иванов ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК

Василий Иванов ИА REGNUM Вход в бывший музей АЗЛК

Василий Иванов ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК

Василий Иванов ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК

Василий Иванов ИА REGNUM Бывший музей АЗЛК