Выходя из дома этой зимой, петербуржцы первым делом думают о том, о чем только что спел Сергей Шнуров: «Чёрт с ним, с благосостояньем, Ноги б не сломать зимой!»

Дарья Драй ИА REGNUM Почищенные улицы

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на улицах Петербурга в центре города

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на улицах Петербурга в центре города

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на улицах Петербурга в центре города

Ведь это можно «легко сделать» прямо у парадной, где дворники «забыли» убрать снег, сколоть лёд и посыпать песком. Можно запросто упасть на остановках общественного транспорта или на подходах к ним, отполированных тысячами ног и колёс.

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на улицах Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на набережной реки Фонтанки

Можно получить ушиб, перелом или травму в «спальном» районе, а можно — в самом центре города. Это подтверждают и власти: безопасности нет нигде. Например, по результатам мониторинга городского Жилищного комитета лидерами по количеству нарушений порядка зимней уборки дворов стали «исторический» Центральный район, а также Невский район — один из крупнейших «спальников».

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на улицах Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Дворники убирают снег и льдины

Конечно, ситуацию в этом зимнем сезоне осложняют частые и сильные снегопады, перемежаемые то оттепелями с мокрым снегом и дождём, то крепкими морозами. Но это для Северной столицы норма, а бесснежные мягкие зимы — всё-таки аномалия. И это хорошо помнят жители города, но каждый раз «забывают» городские чиновники.

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на улицах Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на улицах Петербурга

И нормальная зима вновь становится в Петербурге «чрезвычайным происшествием», в котором получают травмы тысячи людей, некоторые даже гибнут, а миллионы горожан ощущают свою беспомощность перед лицом «коллапса». Ведь у них нет ни сил, ни техники, которые необходимы для уборки слежавшихся снежных масс и смёрзшейся наледи.

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на набережной реки Фонтанки

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на улицах Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Дворник разбирает льдины

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на улицах Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на набережной реки Фонтанки

Сейчас в Смольном рапортуют, что все силы брошены на обработку противогололедными материалами подходов к парадным, мусорным площадкам, пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов и дворов.

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на улицах Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль в снегу

«За два выходных дня полностью убрано почти 1,9 тысячи дворов, выполнена первоочередная посыпка практически 11,5 тысячи дворов», — отчитались вечером 16 января в Жилищном комитете.

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на улицах Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на улицах Петербурга в центре города

Дарья Драй ИА REGNUM Почищенные улицы

Но в эти же самые часы в Петербурге опять повалил снег, и если уже утром в понедельник его не уберут, печальная история повторится вновь и вновь…