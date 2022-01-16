15 января на город-курорт Пятигорск обрушился сильнейший снегопад. Все городскиеслужбы перешли в режимповышенной готовности.

Денис Абрамов ИА REGNUM Снегопад в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Спасский собор Пятигорска

Денис Абрамов ИА REGNUM Многие местные жители расчищали снег своими силами

Денис Абрамов ИА REGNUM Снегопад в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Институт курортологии в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Дворник очищают от снега дорожки в парке

Денис Абрамов ИА REGNUM Автовокзал Пятигорска

Для борьбы с последствиями обильного снегопада на улицы города вышли 11 единиц специальной техники и более 138 дворников. Были очищены главные городские магистрали, улицы, мосты, дороги в курортной зоне. Дороги были обработаны противогололедными реагентами.

Денис Абрамов ИА REGNUM Пятигорск после снегопада

Денис Абрамов ИА REGNUM Парк «Цветник» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Бесстыжие ванны

Денис Абрамов ИА REGNUM Бесстыжие ванны

Денис Абрамов ИА REGNUM Коммунальные службы вышли на очистку дорог от снега

Денис Абрамов ИА REGNUM Пятигорск после снегопада

Денис Абрамов ИА REGNUM Гора «Горячая» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Беседка «Эолова арфа»

Ранее в Ставропольском крае в связи с ухудшающейся погодной ситуацией был введён режим ЧС. Из-за ураганного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии. Без света остались более 35 тыс. жителей.

Денис Абрамов ИА REGNUM Мемориал «Вечный

Денис Абрамов ИА REGNUM Пятигорск после снегопада

Денис Абрамов ИА REGNUM Площадь Ленина в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Улица Крайнего

Денис Абрамов ИА REGNUM Уборка снега на улице Крайнего

Денис Абрамов ИА REGNUM Снегопад в Пятигорске