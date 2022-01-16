Снежный Пятигорск — фоторепортаж
16 января 2022
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15 января на город-курорт Пятигорск обрушился сильнейший снегопад. Все городскиеслужбы перешли в режимповышенной готовности.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Снегопад в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Спасский собор Пятигорска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Многие местные жители расчищали снег своими силами
Денис Абрамов ИА REGNUM
Снегопад в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Институт курортологии в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дворник очищают от снега дорожки в парке
Денис Абрамов ИА REGNUM
Автовокзал Пятигорска
Для борьбы с последствиями обильного снегопада на улицы города вышли 11 единиц специальной техники и более 138 дворников. Были очищены главные городские магистрали, улицы, мосты, дороги в курортной зоне. Дороги были обработаны противогололедными реагентами.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Пятигорск после снегопада
Денис Абрамов ИА REGNUM
Парк «Цветник» в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Бесстыжие ванны
Денис Абрамов ИА REGNUM
Бесстыжие ванны
Денис Абрамов ИА REGNUM
Коммунальные службы вышли на очистку дорог от снега
Денис Абрамов ИА REGNUM
Пятигорск после снегопада
Денис Абрамов ИА REGNUM
Гора «Горячая» в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Беседка «Эолова арфа»
Ранее в Ставропольском крае в связи с ухудшающейся погодной ситуацией был введён режим ЧС. Из-за ураганного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии. Без света остались более 35 тыс. жителей.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Мемориал «Вечный
Денис Абрамов ИА REGNUM
Пятигорск после снегопада
Денис Абрамов ИА REGNUM
Площадь Ленина в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Улица Крайнего
Денис Абрамов ИА REGNUM
Уборка снега на улице Крайнего
Денис Абрамов ИА REGNUM
Снегопад в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Фонтан «Деды»