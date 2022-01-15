С 15 января в Ставрополе введен режим ЧС, по краю — режим повышенной готовности, заявил на своей странице глава региона Владимир Владимиров.

Александр Погожев ИА REGNUM Туман. Ул. Васильева, г. Ставрополь

«С 10:00 сегодняшнего дня здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям», — написал на своей странице губернатор.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер и снегопад на Ставрополье

Александр Погожев ИА REGNUM Дом у дороги, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Бездорожье

Александр Погожев ИА REGNUM ЛЭП в сельской местности

Александр Погожев ИА REGNUM Снегопад в г. Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM На розе в январе начали появляться листья

Решение принято в связи со сложившейся погодной ситуацией. В Ставропольском крае из-за разбушевавшейся непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии в семи населенных пунктах. Без света остались более 35 тыс. жителей, сообщили 15 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

Подробности:На Ставрополье обесточены семь населённых пунктов

Александр Погожев ИА REGNUM Хмурое утро в спальном районе г. Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Городское маршрутное такси буксует на проспекте Кулакова в г. Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Январский день в спальном районе г. Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Бездомная собака на морозе

Александр Погожев ИА REGNUM Типичный спальный район в г. Ставрополе

Ухудшение погоды для Ставрополья не было неожиданностью, и заранее 13 января был введен режим повышенной готовности.

Подробности:На Ставрополье введен режим повышенной готовности из-за ветра и снегопадов

Александр Погожев ИА REGNUM Черные тучи — предвестники ненастной погоды

Александр Погожев ИА REGNUM Дворовое освещение

Ненастье началось 13 января, и на Ставрополь спустился сильный туман. На следующий день ветер разогнал туман и над городом нависли черные тучи. Ближе к ночи скорость шквалистого ветра начал достигать 30 м/сек.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Александр Погожев ИА REGNUM Ставрополь затянут туманом. Ул. Васильева, г. Ставрополь

В ночь с 14 на 15 января ветер усилился и принес сильный снегопад. В результате порывов ветра в новом жилом районе Ставрополя на детский сад упал башенный кран. В многоквартирных домах ветер разрушал остекление балконов, а со зданий срывал крыши. Упавшие деревья обрывали провода линий электропередачи. Есть случаи падения деревьев на автомобили. Около 11 тысяч жителей Ставрополя в эту ночь остались без света и тепла в доме.

Александр Погожев ИА REGNUM Башенные краны в строящемся районе Российский

Александр Погожев ИА REGNUM Район Российский, г. Ставрополь. Башенный кран упал на детский сад

Александр Погожев ИА REGNUM Район Российский, г. Ставрополь. Башенный кран упал на детский сад

Александр Погожев ИА REGNUM Работники строительной компании вывозят кран с места падения

«Безусловно, необходимо максимально быстро восстановить подачу энергии, где этого еще не произошло», — написал на своей странице Владимиров.

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель трактора Геннадий расчищает снег на автотрассе

Александр Погожев ИА REGNUM Коммунальные и дорожные службы убирают снег в городе

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, от ставропольцев поступило 272 заявки. Для ликвидации последствий ураганного ветра задействовано порядка 250 человек и 50 единиц техники. В настоящее время устраняются последствия непогоды, идет оценка нанесенного стихией ущерба. При этом ураган продолжает бушевать.

Подробности:В Ставрополе ввели режим ЧС, по краю — режим повышенной готовности

Александр Погожев ИА REGNUM Работа мусоровывозящей компании затруднена снегопадом

Александр Погожев ИА REGNUM Поломанные после урагана ветки деревьев