В Ставрополе введён режим ЧС — фоторепортаж
С 15 января в Ставрополе введен режим ЧС, по краю — режим повышенной готовности, заявил на своей странице глава региона Владимир Владимиров.
«С 10:00 сегодняшнего дня здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям», — написал на своей странице губернатор.
Решение принято в связи со сложившейся погодной ситуацией. В Ставропольском крае из-за разбушевавшейся непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии в семи населенных пунктах. Без света остались более 35 тыс. жителей, сообщили 15 января в пресс-службе регионального управления МЧС.
Подробности:На Ставрополье обесточены семь населённых пунктов
Ухудшение погоды для Ставрополья не было неожиданностью, и заранее 13 января был введен режим повышенной готовности.
Подробности:На Ставрополье введен режим повышенной готовности из-за ветра и снегопадов
Ненастье началось 13 января, и на Ставрополь спустился сильный туман. На следующий день ветер разогнал туман и над городом нависли черные тучи. Ближе к ночи скорость шквалистого ветра начал достигать 30 м/сек.
В ночь с 14 на 15 января ветер усилился и принес сильный снегопад. В результате порывов ветра в новом жилом районе Ставрополя на детский сад упал башенный кран. В многоквартирных домах ветер разрушал остекление балконов, а со зданий срывал крыши. Упавшие деревья обрывали провода линий электропередачи. Есть случаи падения деревьев на автомобили. Около 11 тысяч жителей Ставрополя в эту ночь остались без света и тепла в доме.
«Безусловно, необходимо максимально быстро восстановить подачу энергии, где этого еще не произошло», — написал на своей странице Владимиров.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы, от ставропольцев поступило 272 заявки. Для ликвидации последствий ураганного ветра задействовано порядка 250 человек и 50 единиц техники. В настоящее время устраняются последствия непогоды, идет оценка нанесенного стихией ущерба. При этом ураган продолжает бушевать.
Подробности:В Ставрополе ввели режим ЧС, по краю — режим повышенной готовности