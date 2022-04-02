Экотуризм на Сахалине — фоторепортаж
2 апреля 2022
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Недалеко от Южно-Сахалинска находится уникальная экоферма. Здесь обитает множество животных: пятнистые олени и северные олени, кролики, индюки, козы.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко ИА REGNUM
На ферме обитают пятнистые и северные олени
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Экоферма занимает территорию размером 64 га. Посетители могут увидеть пятнистых и северных оленей и даже настоящих якутских лошадей, которые способны переносить не только морозы, но и жару, поэтому и в сахалинском климате чувствуют себя комфортно.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Открытое пастбище
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко ИА REGNUM
Пятнистые олени
Николай Михальченко ИА REGNUM
Гости фермы могут покормить животных
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Экскурсии проходят по предварительной записи в небольших группах от 10 человек. Гиды расскажут о жизни фермы и ее обитателя. Всех животных можно не только покормить, но и погладить.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Якутская лошадь
Николай Михальченко ИА REGNUM
Якутская лошадь
Николай Михальченко ИА REGNUM
Овцы
Николай Михальченко ИА REGNUM
Кролики
Николай Михальченко ИА REGNUM
Кролики