Недалеко от Южно-Сахалинска находится уникальная экоферма. Здесь обитает множество животных: пятнистые олени и северные олени, кролики, индюки, козы.

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинская экоферма

Николай Михальченко ИА REGNUM На ферме обитают пятнистые и северные олени

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинская экоферма

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинская экоферма

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинская экоферма

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинская экоферма

Экоферма занимает территорию размером 64 га. Посетители могут увидеть пятнистых и северных оленей и даже настоящих якутских лошадей, которые способны переносить не только морозы, но и жару, поэтому и в сахалинском климате чувствуют себя комфортно.

Николай Михальченко ИА REGNUM Открытое пастбище

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинская экоферма

Николай Михальченко ИА REGNUM Пятнистые олени

Николай Михальченко ИА REGNUM Гости фермы могут покормить животных

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинская экоферма

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинская экоферма

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинская экоферма

Экскурсии проходят по предварительной записи в небольших группах от 10 человек. Гиды расскажут о жизни фермы и ее обитателя. Всех животных можно не только покормить, но и погладить.

Николай Михальченко ИА REGNUM Якутская лошадь

Николай Михальченко ИА REGNUM Якутская лошадь

Николай Михальченко ИА REGNUM Овцы

Николай Михальченко ИА REGNUM Кролики