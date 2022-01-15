Жилой район Уралмаш — один из крупных в Екатеринбурге. Здесь проживают почти 200 тыс. человек.

Алексей Колчин ИА REGNUM Улицы Уралмаша. Екатеринбург

Этот район известен на весь мир тем, что здесь в советское время работал завод заводов — «Уралмаш». Предприятие начало свою работу в 1933 году и прославилось своей продукцией на весь мир. За все годы советской власти оно было награждено 11 орденами, в том числе тремя иностранными.

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Улицы Уралмаша. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Улицы Уралмаша. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Улицы Уралмаша. Екатеринбург

С распадом СССР былое могущество «Уральского завода тяжёлого машиностроения» осталось в прошлом, хотя предприятие и продолжает функционировать. Также в 1990-х на всю Россию прогремели бандитские разборки с участием уралмашевской преступной группировки.

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Кинотеатр «Заря». Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Кинотеатр «Заря». Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Улицы Уралмаша. Екатеринбург

В результате таких разборок эта группировка стала самой мощной в Екатеринбурге. Город обрёл славу криминальной столицы России, а «братки» под видом ОПС «Уралмаш» (официально общественно-политический союз, а в народе — организованное преступное сообщество) рванули во власть. Правда, в 2005 году эта структура прекратила своё существование.

Алексей Колчин ИА REGNUM Улицы Уралмаша. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Улицы Уралмаша. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Улицы Уралмаша. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал под реновацию. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал под реновацию. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Улицы Уралмаша. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Улицы Уралмаша. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал под реновацию. Екатеринбург

Также на «Уралмаше» есть Белая башня — объект культурного наследия. А ещё здесь находятся две станции метрополитена и поговаривают о строительстве третьей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Белая башня. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Белая башня. Екатеринбург