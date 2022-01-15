За последние дни Сахалин буквально утонул в сугробах. В результате мощного циклона выпало более месячной нормы снега, а сугробы достигли двух метров.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Мощный снежный циклон накрыл Сахалин
Населённые пункты острова оказались отрезанными друг от друга, а припаркованные автомобили попали в снежный плен. К ликвидации последствий снежного циклона подключились не только коммунальные службы, но и местные жители и даже военные.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Коммунальные службы города не справляются с последствиями стихии
Николай Михальченко ИА REGNUM
Местные жители вышли коммунальщикам на помощь
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалинцы расчищают снежные завалы
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сугробы достигли высоты до двух метров
Ранее по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко к ликвидации последствий снегопада были привлечены военные.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Работы по уборке снега ведутся круглосуточно
Николай Михальченко ИА REGNUM
В первую очередь жители раскапывают свои автомобили, чтобы коммунальная техника не повредила их
Николай Михальченко ИА REGNUM
Очищают от снега и придомовые территории
Николай Михальченко ИА REGNUM
Перед коммунальщиками стоит задача расчистить подъездные пути
«Работа должна вестись круглые сутки, пока населенные пункты не вернутся к привычной жизни. Для этого задействуются все ресурсы. Мы обратились к строительным компаниям, предприниматели откликнулись и предоставили свою технику. Сегодня городским службам Южно-Сахалинска на помощь придут военные. Личный состав окажет поддержку в расчистке территорий детских садов, медицинских учреждений и других социально значимых объектов», — рассказал Валерий Лимаренко.
Николай Михальченко ИА REGNUM
На расчистку снега сейчас брошены все силы
Николай Михальченко ИА REGNUM
Местные жители совместными усилиями справляются с последствиями снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Припаркованные автомобили оказались под снежными завалами
Николай Михальченко ИА REGNUM
Главные улицы Южно-Сахалинска оперативно расчистили от снега
Николай Михальченко ИА REGNUM
Местные жители расчищают снег
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалинцы борются с последствиями снегопада
В Южно-Сахалинске из-за циклона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и был создан оперативный штаб.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Подобного снегопада сахалинцы не помнят уже давно
Николай Михальченко ИА REGNUM
Дети играют в сугробах
Николай Михальченко ИА REGNUM
Женщины лепят снеговика
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалин после мощного снегопада
«Сейчас главная задача УК — расчистить подъездные пути, чтобы у жителей появилась возможность вывезти свои автомобили за пределы дворовой территории для ее дальнейшей расчистки», — заявил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. В свою очередь управляющие компании областного центра Южно-Сахалинска призвали горожан максимально откопать крыши своих машин, чтобы водители погрузчиков смогли видеть примерные габариты припаркованного во дворе транспорта.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
Николай Михальченко ИА REGNUM
За пару дней Сахалин буквально оказался в снежном плену
Николай Михальченко ИА REGNUM
Арбитражный суд Сахалинской области
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после снежного циклона
Сахалинская область попала под влияние мощного циклона 12 января, в результате которого выпала почти месячная норма осадков.