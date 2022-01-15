За последние дни Сахалин буквально утонул в сугробах. В результате мощного циклона выпало более месячной нормы снега, а сугробы достигли двух метров.

Николай Михальченко ИА REGNUM Мощный снежный циклон накрыл Сахалин

Населённые пункты острова оказались отрезанными друг от друга, а припаркованные автомобили попали в снежный плен. К ликвидации последствий снежного циклона подключились не только коммунальные службы, но и местные жители и даже военные.

Николай Михальченко ИА REGNUM Коммунальные службы города не справляются с последствиями стихии

Николай Михальченко ИА REGNUM Местные жители вышли коммунальщикам на помощь

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинцы расчищают снежные завалы

Николай Михальченко ИА REGNUM Сугробы достигли высоты до двух метров

Ранее по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко к ликвидации последствий снегопада были привлечены военные.

Николай Михальченко ИА REGNUM Работы по уборке снега ведутся круглосуточно

Николай Михальченко ИА REGNUM В первую очередь жители раскапывают свои автомобили, чтобы коммунальная техника не повредила их

Николай Михальченко ИА REGNUM Очищают от снега и придомовые территории

Николай Михальченко ИА REGNUM Перед коммунальщиками стоит задача расчистить подъездные пути

«Работа должна вестись круглые сутки, пока населенные пункты не вернутся к привычной жизни. Для этого задействуются все ресурсы. Мы обратились к строительным компаниям, предприниматели откликнулись и предоставили свою технику. Сегодня городским службам Южно-Сахалинска на помощь придут военные. Личный состав окажет поддержку в расчистке территорий детских садов, медицинских учреждений и других социально значимых объектов», — рассказал Валерий Лимаренко.

Николай Михальченко ИА REGNUM На расчистку снега сейчас брошены все силы

Николай Михальченко ИА REGNUM Местные жители совместными усилиями справляются с последствиями снегопада

Николай Михальченко ИА REGNUM Припаркованные автомобили оказались под снежными завалами

Николай Михальченко ИА REGNUM Главные улицы Южно-Сахалинска оперативно расчистили от снега

Николай Михальченко ИА REGNUM Местные жители расчищают снег

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинцы борются с последствиями снегопада

В Южно-Сахалинске из-за циклона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и был создан оперативный штаб.

Николай Михальченко ИА REGNUM Подобного снегопада сахалинцы не помнят уже давно

Николай Михальченко ИА REGNUM Дети играют в сугробах

Николай Михальченко ИА REGNUM Женщины лепят снеговика

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалин после мощного снегопада

«Сейчас главная задача УК — расчистить подъездные пути, чтобы у жителей появилась возможность вывезти свои автомобили за пределы дворовой территории для ее дальнейшей расчистки», — заявил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. В свою очередь управляющие компании областного центра Южно-Сахалинска призвали горожан максимально откопать крыши своих машин, чтобы водители погрузчиков смогли видеть примерные габариты припаркованного во дворе транспорта.

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова

Николай Михальченко ИА REGNUM За пару дней Сахалин буквально оказался в снежном плену

Николай Михальченко ИА REGNUM Арбитражный суд Сахалинской области

Николай Михальченко ИА REGNUM Южно-Сахалинск после мощного снегопада

Николай Михальченко ИА REGNUM Южно-Сахалинск после снежного циклона

Сахалинская область попала под влияние мощного циклона 12 января, в результате которого выпала почти месячная норма осадков.