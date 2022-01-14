СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:1. Для команд этот матч стал последним перед вынужденной паузой в чемпионате.

В составе армейцев шайбы забросили Марат Хуснутдинов на 16-й минуте и Михаил Воробьёв на 56-й минуте. Нападающий «Сочи» Дмитрий Колготин смог забить шайбу в ворота хозяев на 58-й минуте.

Для нападающего Евгения Кетова матч стал 507 в составе СКА, что стало своеобразным рекордом, который держался 46 лет.

По результатам матча СКА досрочно гарантировала себе место в плей-офф.

«Выход в плей-офф — это наша среднесрочная задача. Нам важно побеждать в каждом матче и сегодня действительно было важно выйти в плей-офф. Мы говорили об этом с ребятами, сегодня они выполнили установку на игру», — рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и старший тренер Валерий Брагин

Напомним, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение перенести запланированные на период с 15 по 21 января матчи, в связи с приростом случаев заражения коронавирусом в клубах.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ХЛ «Сочи» Данил Авершин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк пропускает шайбу в матче против команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ХК «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ХК «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ХК «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ХК «Сочи» Никита Точицкий и игрок команды СКА Василий Торканов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА Владислав Цицюра, Валентин Зыков и игрок ХК «Сочи» Давид Рундблад

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Ярослав Аскаров и игрок ХК «Сочи» Александр Гордин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ХК «Сочи» Юрий Паутов и игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ХК «Сочи» Кирилл Петьков и Никита Зоркин

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и старший тренер Валерий Брагин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрока команды СКА Евгения Кетова поздравляют с утановлением рекорда СКА по количеству матчей в чемпионатах страны

Дарья Драй ИА REGNUM Игрока команды СКА Евгения Кетова поздравляют с утановлением рекорда СКА по количеству матчей в чемпионатах страны

Дарья Драй ИА REGNUM Игрока команды СКА Евгения Кетова поздравляют с утановлением рекорда СКА по количеству матчей в чемпионатах страны

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Евгений Кетов и старший тренер Валерий Брагин, главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Игрока команды СКА Евгения Кетова поздравляют с утановлением рекорда СКА по количеству матчей в чемпионатах страны

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Евгений Кетов со своими детьми

СКА — «Сочи» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

1:0 Марат Хуснутдинов (Александр Волков), 15:24

2:0 Воробьев (Моисеев, Лехтонен), 55:09

2:1 Колготин (Зоркин), 57:25

Статистика матча:

Броски: 76−37

Броски в створ: 33−21

Голы: 2−1

Вбрасывания: 31−19

Блокированные броски: 10−22

Силовые приемы: 6−10

Штраф: 4−8

Вратари: Аскаров — Третьяк

Главные судьи: 17. Бондарь Денис, 14. Щенёв Роман

Линейные судьи: 51. Иванов Юрий, 75. Шелянин Сергей