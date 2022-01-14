На Волковском кладбище в районе г. Мытищи прошла памятная акция, посвященная Виктору Шатских, погибшему в ходе операции советских спецслужб в Вильнюсе в январе 1991 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Место захоронения семьи Шатских

Василий Иванов ИА REGNUM Памятная акция на Волковском кладбище

Василий Иванов ИА REGNUM Коллеги и товарищи несут цветы к могиле Виктора Шатских

Василий Иванов ИА REGNUM Коллеги и товарищи несут цветы к могиле Виктора Шатских

Василий Иванов ИА REGNUM Коллеги и товарищи несут цветы к могиле Виктора Шатских

Василий Иванов ИА REGNUM Цветы у могилы лейтенанта Шатских

Василий Иванов ИА REGNUM Орден Боевого Красного Знамени на надгробном камне

Василий Иванов ИА REGNUM Эпитафия на надгробии Виктора Шатских

Василий Иванов ИА REGNUM Памятная акция на Волковском кладбище

Почтить память лейтенанта Шатских пришли боевые товарищи и коллеги по спецподразделению Управление «А» (Альфа) ФСБ России. К собравшимся с речью обратились ветераны подразделения, среди которых были полковники запаса Михаил Головатов, Евгений Чудеснов, Павел Рудов, Михаил Аничкин и майор Владимир Елисеев. Они подчеркнули особую важность сохранения боевых традиций и памяти о павших бойцах. Как вспоминал Евгений Чудеснов, чтобы попасть в «Альфу» нужно было ответить на вопрос, готов ли человек отдать свою жизнь за Родину. Виктор Шатских попал в «Альфу» и остался в ней навсегда. Президент НКО благотворительного фонда «Ветераны контрразведки» Павел Рудов с сожалением рассказал о незащищенности участников операции в Вильнюсе 1991 г. перед непрекращающимися нападками со стороны Литвы. Владимир Елисеев отметил, что гибель Виктора стала для сослуживцев событием сильного внутреннего потрясения, это была первая потеря подразделения после событий в Афганистане 1979 года. Сегодня около 17 общеобразовательных школ носят имена погибших бойцов спецподразделения, сообщил Елисеев. Также на встречу пришли представители школы, где учился Виктор. Они рассказали о его школьных годах и о поэтическом наследии, которое бережно сохраняется всем коллективом 763-й школы.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятная акция на Волковском кладбище

Василий Иванов ИА REGNUM Памятная акция на Волковском кладбище

Василий Иванов ИА REGNUM Памятная акция на Волковском кладбище

Василий Иванов ИА REGNUM Памятная акция на Волковском кладбище

Василий Иванов ИА REGNUM Памятная акция на Волковском кладбище

Созданная в 1974 году 5-м отделом 7-го управления КГБ СССР, группа считалась элитным подразделением, служащие которого выполняли самые непростые и опасные задания. Бойцы группы «А» обеспечивали успешное выполнение операций в Ливане, Афганистане, Чечне и других горячих точках. К основным задачам Управления относится осуществление спецопераций по предотвращению террористических актов, обезвреживанию террористов, освобождению заложников и т. д.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятная акция на Волковском кладбище

Василий Иванов ИА REGNUM Евгений Николаевич Чудеснов, полковник, ветеран первого состава Группы «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Васильевич Головатов, командир Группы «А» в 1991—1992 годах, полковник в отставке

Василий Иванов ИА REGNUM Евгений Николаевич Чудеснов, полковник, ветеран первого состава Группы «А»

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Аничкин, член Общественной палаты РФ, полковник запаса

Василий Иванов ИА REGNUM Павел Рудов, президент благотворительного фонда «Ветераны контрразведки», полковник запаса

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Елисеев, майор запаса

В январе 1991 г. группа «А» принимала участие в операции по стабилизации ситуации в Литве. Менее чем за год до январских событий в марте 1990 года Верховный Совет Литовской ССР под руководством Витаутаса Ландсбергиса провозгласил восстановление независимости Литовской Республики. Таким образом, Литва стала первой из союзных республик заявившей о своей независимости. К концу месяца силами советских десантников были предприняты оперативные действия по восстановлению политического статуса Литовской ССР, что повлекло за собой ряд протестных акций. В начале января 1991 года Литовское правительство повысило розничные цены на продукты питания. В республике начались беспорядки. Народ разделился на сторонников независимой Литвы и Литовской ССР. В период 8−9 января для стабилизации ситуации сюда были переброшены силы 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Руководство Верховного Совета Литовской Республики во главе с Ландсбергисом призвало население выйти на улицы и перекрыть доступ к зданиям Верховного Совета, радиоцентра, телефонных станций, телебашни и другим ключевым точкам инфраструктуры Вильнюса. В ночь с 12 на 13 января десантники при поддержке группы «Альфа» направились в центр Вильнюса, чтобы занять окруженное многотысячной толпой здание Верховного Совета и телебашню. В ходе штурма телебашни были ранены около 140 человек, 15 человек погибли, среди них был лейтенант группы «Альфа» Виктор Шатских. Он погиб от пулевого ранения в спину. Штурм Здания Верховного Совета не состоялся. Операция завершилась выводом советских войск. Министры внутренних дел и обороны СССР заявили о своей непричастности. Президент Михаил Горбачёв отметил, что ничего не знал о запланированных действиях в ночь с 12 на 13 января.

Василий Иванов ИА REGNUM Представители школы №763, выпускником которой является Виктор Шатских

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Катанский, заместитель директора школы №763

Василий Иванов ИА REGNUM Памятная акция на Волковском кладбище

По сообщениям очевидцев, митингующие с литовской стороны имели при себе огнестрельное оружие, а также дубинки, заточки и самодельные взрывные устройства. Также бывшим председателем Комитета по нацбезопасности литовского Сейма В. Пяткявичюсом были сделаны заявления об участии в событиях в ночь на 13 января нескольких десятков боевиков литовской организации «Саюдис», стрелявших по собравшимся людям с крыш домов, провоцируя толпу на радикальные действия. В этой связи примечателен факт траектории пуль, нанесших смертельные раны нескольким митингующим, а именно «сверху вниз». Наряду с этим советское командование утверждало, что в ходе операции использовались исключительно холостые патроны. Также зарегистрированы случаи убийства из винтовки Мосина образца 1898 года, которая не состояла на вооружении советских бойцов в 1991 года.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятная акция на Волковском кладбище

Василий Иванов ИА REGNUM Памятная акция на Волковском кладбище

Василий Иванов ИА REGNUM Памятная акция на Волковском кладбище

На сегодняшний день существует судебное разбирательство, возбужденное по заявлению литовской стороны в отношении ряда советских военнослужащих. Так, в 2011 г. по обвинению в участии в январских событиях при пересечении австрийской границы был задержан Михаил Головатов, бывший заместитель командира группы «Альфа». В литовском заключении находится военный пенсионер Юрий Мель, участвовавший в событиях 1991 года.